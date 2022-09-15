МАГАТЕ офіційно зажадали від РФ залишити Запорізьку АЕС: ухвалено резолюцію

За документ із закликом до РФ припинити окупацію станції проголосувала більшість членів ради. Проти виступили лише Росія та Китай. Москва назвала резолюцію "антиросійською".

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Рада правління Міжнародного агентства з атомної енергії при ООН (МАГАТЕ) прийняла резолюцію, в якій закріплено вимогу до Росії залишити територію Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому ним місті Енергодар та припинити всі дії щодо об'єкта. Про це у четвер, 15 вересня, повідомляє агентство Reuters.

Прийняти резолюцію від імені України запропонували учасники Ради МАГАТЕ — Канада та Польща. У тексті документа йдеться, що правління організації вимагає "негайно припинити всі дії проти та щодо Запорізької АЕС та будь-яких інших ядерних об'єктів в Україні". Ініціативу підтримали 26 голосами. Проти виступили два члени ради — Росія та Китай, утрималися сім — Єгипет, Південна Африка, Сенегал, Бурунді, В'єтнам, Індія та Пакистан.

Рада МАГАТЕ в документі висловила співчуття у зв'язку з "безперервними насильницькими діями Російської Федерації щодо ядерних об'єктів в Україні, зокрема у зв'язку з присутністю російських сил і персоналу "Росатому" на Запорізькій атомній електростанції, що триває".

У резолюції наголошується, що окупація станції російськими військами значною мірою збільшує ризик ядерної катастрофи, тоді як український персонал АЕС продовжує експлуатувати об'єкт в умовах, які агентство охарактеризувало як загрозливі для безпеки станції.

"Росія розглядає цивільну інфраструктуру України як військовий трофей, прагнучи позбавити Україну контролю над власними енергоресурсами та використовувати станцію як військову базу для дій проти України", — йдеться у резолюції.

Резолюція МАГАТЕ: реакція Росії

Представники РФ у МАГАТЕ назвали документ "антиросійським" та поклали відповідальність за обстріл Запорізької АЕС на українську сторону.

Нагадаємо, нещодавно секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов констатував, що недавній візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС не покращив ситуацію з безпекою на ядерному об'єкті.

Результати візиту розкритикували й в Офісі Президента України. Радник керівника ОП Михайло Подоляк висловив здивування тим, як за короткий проміжок, який провели експерти агентства на об'єкті, вдалося перевірити роботу реактора та оцінити безпеку на АЕС. Зі свого боку, українські працівники ЗАЕС назвали приїзд МАГАТЕ на станцію "цирком".

У звіті Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) за підсумками поїздки місії на ЗАЕС в Енергодарі йдеться про стурбованість регулятора ситуацією на станції.