Нічого не змінив: Данілов розкритикував візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Секретаря РНБО здивувало наполегливе бажання членів моніторингової групи МАГАТЕ добиратися до Енергодару через територію РФ. Також вони ніяк не відреагували на те, що ЗС РФ перешкоджала доступу українських ЗМІ на об'єкт.

Related video

Візит моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергетики на захоплену російськими військовими Запорізьку атомну електростанцію не вплинув на стабілізацію безпекової ситуації на ядерному об'єкті. Про це секретар служби національної безпеки України Олексій Данілов розповів в інтерв'ю польському виданню WP.

За словами Данілова, ситуація в Енергодарі на захопленій російськими окупантами Запорізькій АЕС змінилася б лише тоді, коли окупанти забрали з території об'єкту вибухівку, вогнепальну зброю, військову техніку, а також залишили територію станції.

Однак після візиту інспекторів МАГАТЕ на чолі з Рафаелем Маріано Гроссі цього не сталося.

Також Данілов наголосив, що на ЗАЕС не допустили українських журналістів. Спочатку представники українських ЗМІ мали супроводжувати моніторингову групу МАГАТЕ. Але російські військові заборонили їм перебувати на території захопленої станції. А члени Міжнародного агентства з атомної енергетики, зі свого боку, на це порушення ніяк не відреагували.

"Вони (члени моніторингової групи, — ред.) повинні були наполягти на збереженні цих домовленостей, тому що світ повинен мати інформацію з незалежних джерел", — сказав секретар РНБО.

Крім того, Данілов також розповів журналістам той факт, що спочатку Рафаель Маріано Гроссі з групою спостерігачів хотіли їхати до окупованого росіянами Енергодару через територію РФ. Українській стороні вдалося їх відмовити від цього маршруту.

Своє спілкування із представниками польського ЗМІ Данілов закінчив фразою про те, що світ продовжує ігнорувати загрозу катастрофи на Запорізькій АЕС, яку там створюють росіяни.

Нагадаємо, раніше працівники ЗАЕС озвучили деталі візиту МАГАТЕ на станцію. За словами українців, які залишилися обслуговувати захоплену станцію, візит моніторингової місії перетворився на цирк.

Зі свого боку радник глави Офісу президента Михайло Подоляк також розкритикував поспішний візит МАГАТЕ на захоплену електростанцію. Він здивувався, як за короткий проміжок часу експерти МАГАТЕ могли встигнути перевірити роботу реактора та оцінити спільну безпеку на станції, як того вимагають міжнародні протоколи.