Ничего не изменил: Данилов раскритиковал визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Секретаря СНБО удивило настойчивое желание членов мониторинговой группа МАГАТЭ добираться в Энергодар через территорию РФ. Также они никак не отреагировали на то, что ВС РФ препятствовали доступу украинских СМИ на объект.

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Визит мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергетике на захваченную российскими военными Запорожскую атомную электростанцию не повлиял на стабилизацию ситуации с безопасностью на ядерном объекте. Об том секретарь Службы национальной безопасности Украины Алексей Данилов рассказал в интервью польскому изданию WP.

По словам Данилова, ситуация в Энергодаре на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС изменилась бы только тогда, когда оккупанты забрали с территории объекта взрывчатку, огнестрельное оружие, военную технику, а также сами покинули территорию станции.

Однако после визита инспекторов МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Мариано Гросси этого не произошло.

Также Данилов подчеркнул, что на ЗАЭС не допустили украинских журналистов. Изначально представители украинских СМИ должны были сопровождать мониторинговую группу МАГАТЭ. Но российские военные запретили им находится на территории захваченной станции. А члены Международного агентства по атомной энергетике в свою очередь на это нарушение никак не отреагировали.

"Они (члены мониторинговой группы, — ред.) должны были настоять на сохранении этих договоренностей, потому что мир должен иметь информацию из независимых источников", — сказал секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов также рассказал журналистам тот факт, что изначально Рафаэль Мариано Гросси с группой наблюдателей хотели ехать в оккупированный россиянами Энергодар через территорию РФ. Украинской стороне удалось их отговорить от этого маршрута.

Свое общение с представителями польского СМИ Данилов закончил фразой о том, что мир продолжает игнорировать угрозу катастрофы на Запорожской АЭС, которую там создают россияне.

Напомним, ранее работники ЗАЭС озвучили детали визита МАГАТЭ на станцию. По словам украинцев, которые остались обслуживать захваченную станцию, визит мониторинговой миссии превратился в цирк.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк тоже раскритиковал поспешный визит МАГАТЭ на захваченную электростанцию. Он удивился, как за короткий промежуток времени эксперты МАГАТЭ могли успеть проверить работу реактора и оценить общую безопасность на станции, как того требуют международные протоколы.