Послушать сказки "Росатома": Подоляк раскритиковал поспешный визит МАГАТЭ на ЗАЭС

Советник главы ОП удивился, как за короткий промежуток времени эксперты МАГАТЭ могли успеть проверить работу реактора и оценить общую безопасность на станции, как того требуют международные протоколы.

В Офисе президента Украины считают визит мониторинговой мисси МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию малоэффективным. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Странно, что миссия длилась два часа. За 2 часа, тем более, когда возле тебя крутятся россияне и рассказывают где и что прилетело, то можно было послушать только сказки в исполнении представителя "Росатома" и не больше", — сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента также напомнил, что у МАГАТЭ есть конкретные алгоритмы изучения ситуации на АЭС.

В частности, участники мониторинговой миссии должны были оценить общий уровень опасности на территории ЗАЭС и проверить работу ядерного реактора.

Визит МАГАТЭ на ЗАЭС: как это было

В четверг, 1 сентября сотрудники МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС. Западные СМИ сообщают, что инспекторы приехали на станцию с опозданием на несколько часов из-за обстрелов вблизи АЭС. По информации журналистов, на месте находилось большое количество российских солдат.

После визита глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что за несколько часов работы на захваченной ВС РФ Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре удалось собрать много важной информации.

По состоянию на 18:00 1 сентября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации.

В настоящее время на ЗАЭС остались 5 представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции.

Несколько позже российские СМИ, снимая перемещение представителей МАГАТЭ по Запорожской АЭС, случайно показали военные грузовики ВС РФ, которые оккупанты расположили на территории атомной станции в Энергодаре. Видео опубликовали сразу несколько СМИ, подконтрольных Кремлю.

Оператор снимал специалиста мониторинговой группы МАГАТЭ, который совершал обход атомной электростанции. Мужчина проходил по импровизированному коридору мимо колонны грузовиков защитного цвета. Это — грузовые автомобили ВС РФ с характерным знаком в виде буквы "Z", который используют российские оккупанты.

Напомним, директор МАГАТЭ заявил, что визит миссии на ЗАЭС ​​будет "технической миссией". Она направлена на предотвращение ядерной катастрофы.

Фокус также писал, что российские войска обстреливали заранее согласованный маршрут следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в Энергодар. В Запорожской ОВА рассказали, что ВС РФ вели обстрел с помощью артиллерии.