МАГАТЭ официально потребовали от РФ покинуть Запорожскую АЭС: принята резолюция

За документ с призывом к РФ прекратить оккупацию станции проголосовало большинство членов совета. Против выступили только Россия и Китай. Москва назвала резолюцию "антироссийской".

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Совет правления Международного агентства по атомной энергии при ООН (МАГАТЭ) принял резолюцию, в которой закреплено требование к России покинуть территорию Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном им городе Энергодар и прекратить все действия в отношении объекта. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщает агентство Reuters.

Принять резолюцию от имени Украины предложили участники Совета МАГАТЭ — Канада и Польша. В тексте документа говорится, что правление организации требует "немедленно прекратить все действия против и в отношении Запорожской АЭС и любых других ядерных объектов в Украине". Инициатива была поддержана 26 голосами. Против выступили два члена совета — Россия и Китай, воздержались семь — Египет, Южная Африка, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан.

Совет МАГАТЭ в документе выразил сожаления в связи с "непрекращающимися насильственными действиями Российской Федерации в отношении ядерных объектов в Украине, в том числе в связи с продолжающимся присутствием российских сил и персонала "Росатома" на Запорожской атомной электростанции".

В резолюции отмечается, что оккупация станции российскими войсками в значительной мере увеличивает риск ядерной катастрофы, в то время как украинский персонал АЭС продолжает эксплуатировать объект в условиях, которые агентство охарактеризовало как угрожающие безопасности станции.

"Россия рассматривает гражданскую инфраструктуру Украины как военный трофей, стремясь лишить Украину контроля над собственными энергоресурсами и использовать станцию ​​в качестве военной базы для действий против Украины", — говорится в резолюции.

Резолюция МАГАТЭ: реакция России

Представители РФ в МАГАТЭ назвали документ "антироссийским" и возложили ответственность за обстрелы Запорожской АЭС на украинскую сторону.

Напомним, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов констатировал, что недавний визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не улучшил ситуацию с безопасностью на ядерном объекте.

Результаты визита раскритиковали и в Офисе президента Украины. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк выразил удивление тем, как за короткий промежуток, который провели эксперты агентства на объекте, удалось проверить работу реактора и оценить безопасность на АЭС. В свою очередь украинские работники ЗАЭС назвали приезд МАГАТЭ на станцию "цирком".

В отчете Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по итогам поездки миссии на ЗАЭС в Энергодаре говорится об обеспокоенности регулятора ситуацией на станции.