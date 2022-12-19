Неподалеку от ядерной установки: над Южноукраинской АЭС ночью пролетел "Шахед", — Энергоатом

В ведомстве в очередной раз призывали МАГАТЭ и мировое сообщество защитить ядерные объекты от риска нападения со стороны РФ ради безопасности Украины и всего мира.

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Сегодня ночью, 19 декабря, над Южноукраинской АЭС заметили иранский дрон Shahed. Ударный БПЛА пролетел рядом с ядерной установкой, сообщили в национальной атомной компании "Энергоатом".

"Это абсолютно недопустимое нарушение ядерной и радиационной безопасности. Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции", — говорится в пресс-релизе "Энергоатома".

Ведомство в очередной раз призвало не допустить, чтобы ядерные объекты поддавались риску нападения со стороны РФ, так как это несет угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всего мира.

Ранее Фокус сообщал о том, что в ночь на 19 сентября Южноукраинская АЭС попала под обстрел российских войск. Взрыв прогремел в 300 метрах от станции, ударная волна повредила здание ядерного объекта. В результате происшествия отключился один из гидроагрегаторов Александровской гидроэлектростанции, которая входит в состав Южноукраинского энергетического комплекса, и три высоковольтные линии электропередач.

Ночная атака "Шахедами"

В ночь с 18 на 19 декабря Украина подверглась очередным атакам дронов иранского производства Shahed-136/131. Всего россияне запустили 35 БПЛА из акватории Азовского моря. Силам ПВО удалось сбить 30 дронов.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА), в небе над столицей зафиксировали 23 вражеских БПЛА, из которых 18 уничтожили силы противовоздушной обороны. В регионе два человека ранены, есть повреждения объектов инфраструктуры.

БПЛА атаковали также и Днепропетровскую область. Кроме того враг обстрелял регион "Градами" и тяжелой артиллерией. В результате в регионе повреждены более 30 частных домов и несколько административных зданий.

Напомним, утром 16 декабря ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины, выпустив десятки крылатых ракет. В результате ракетных ударов Харьков оказался полностью обесточен. В Киеве ввели экстренные отключения света, в городе были проблемы с подачей воды, а Кременчуг остался без отопления.