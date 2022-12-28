Санкції проти Росатому: в Україні закликали МАГАТЕ протидіяти злочинам РФ на ЗАЕС

Українські дипломати протестують проти приїзду на ЗАЕС заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка, який приїхав "перевірити безпеку об'єкта".

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Міністерство закордонних справ України виступило з офіційною заявою, в якій висловлено рішучий протест у зв'язку з незаконним приїздом на територію Запорізької АЕС топчиновника з адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка. Українські дипломати закликали МАГАТЕ, зокрема гендиректора організації Рафаеля Гроссі, протидіяти злочинам РФ на території українського ядерного об'єкта.

У дипломатичному відомстві вважають, що перебування Кірієнка на ЗАЕС є черговим грубим порушенням міжнародного права й українського законодавства з боку РФ.

"Цей крок Кремля також демонструє повне ігнорування з його боку вимог МАГАТЕ, які вимагають від Росії негайно вивести своїх військовослужбовців та інший персонал із ЗАЕС із тим, щоб українські компетентні установи могли відновити повний контроль над станцією і гарантувати ядерну та фізичну безпеку під час її експлуатації", — йдеться у заяві.

Зазначається, що МЗС розраховує на протидію з боку країн-членів МАГАТЕ й особисто гендиректора Гроссі щодо цинічноїго нехтування Кремлем норм ядерної безпеки. Також у міністерстві закликають прискорити процес запровадження санкцій проти "Росатому" й інших афілійованих із нею компаній та інститутів.

"Окремо наголошуємо на необхідності розробки механізмів повного припинення співпраці з РФ у сфері ядерних технологій, а також обмеження прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ", — наголосили українські дипломати.

Навіщо Кірієнко приїхав на ЗАЕС

За інформацією представника окупаційної адміністрації Запорізької області Володимира Рогова, заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко приїхав на Запорізьку АЕС із метою "перевірити безпеку об'єкта й умови роботи співробітників "Росатому". Також чиновник перевірив умови працівників станції після того, як вони нібито уклали нові трудові договори з "Росатомом".

Нагадаємо, 27 грудня міністр енергетики України Герман Галущенко розповів про хитрий план Москви замінити військовослужбовців РФ на підрозділи Росгвардії на території ЗАЕС. За його словами, така позиція є абсолютно неприйнятною для української сторони, оскільки демілітаризація атомної станції передбачає повний вихід усіх російських військових із території об'єкта.