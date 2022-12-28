Санкции против Росатома: в Украине призвали МАГАТЭ противодействовать преступлениям РФ на ЗАЭС

Украинские дипломаты протестуют против приезда на ЗАЭС замглавы администрации президента РФ Сергее Кириенко, который приехал "проверить безопасность объекта".

Related video

Министерство иностранных дел Украины выступило с официальным заявлением, в котором выражен решительный протест в связи с незаконным приездом на территорию Запорожской АЭС топ-чиновника из администрации президента РФ Сергея Кириенко. Украинские дипломаты призвали МАГАТЭ, и в частности гендиректора организации Рафаэля Гросси, противодействовать преступлениям РФ на территории украинского ядерного объекта.

В дипломатическом ведомстве считают, что пребывание Кириенко на ЗАЭС — очередное грубое нарушение международного права и украинского законодательства со стороны РФ.

"Этот шаг Кремля также демонстрирует полное игнорирование с его стороны требований МАГАТЭ, требующих от России немедленно вывести своих военнослужащих и другой персонал из ЗАЭС с тем, чтобы украинские компетентные учреждения могли восстановить полный контроль над станцией и обеспечить ядерную и физическую безопасность при ее эксплуатации", — говорится в заявлении.

Отмечается, что МИД рассчитывает на противодействие со стороны стран-членов МАГАТЭ и лично гендиректора Гросси относительно циничного пренебрежения Кремлем норм ядерной безопасности. Также в министерстве призывают ускорить процесс введения санкций против "Росатома" и других аффилированных с ней компаний и институтов.

"Отдельно подчеркиваем необходимость разработки механизмов полного прекращения сотрудничества с РФ в сфере ядерных технологий, а также ограничения прав и привилегий России в МАГАТЭ", — подчеркнули украинские дипломаты.

Зачем Кириенко приехал на ЗАЭС

По информации представителя оккупационной администрации Запорожской области Владимира Рогова, замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал на Запорожскую АЭС с целью "проверить безопасность объекта и условия работы сотрудников "Росатома". Также чиновник проверил условия работников станции после того, как они якобы заключены новые трудовые договора с "Росатомом".

Напомним, 27 декабря министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал о хитром плане Москвы заменить военнослужащих РФ на подразделения Росгвардии на территории ЗАЭС. По его словам, такая позиция абсолютно неприемлема для украинской стороны, поскольку демилитаризация атомной станции предполагает полный выход всех российских военных с территории объекта.