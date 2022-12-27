Демилитаризация ЗАЭС: в Минэнергетики рассказали о хитром планах РФ (видео)

По словам министра энергетики Германа Галущенко, Россия предлагает заменить военных вооруженных сил на росгвардейцев. Однако в понимании Украины, демилитаризация — это полный вывод всех оккупантов, включая представителей "Росатома".

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Украинская сторона не согласна с позицией России относительно демилитаризации оккупированной ее войсками Запорожской АЭС. Министр энергетики Герман Галущенко во время телемарафона по этому поводу заявил, что предложение Москвы заменить российских военных на подразделения Росгвардии абсолютно неприемлемо для Украины.

По словам министра, Россия хочет оставить свои подразделения на территории атомной станции, заменив военнослужащих Вооруженных сил на Росгвардию, но на такое предложение Украина не согласится.

"В нашем понимании, как и в понимании всего цивилизованного мира, демилитаризация – это полный выход военных, Росгвардии, тяжелой техники со станции и соответственно создание периметра вокруг, где ее не будет", — сказал чиновник.

Галущенко добавил, что существует другая сторона вопроса, которая касается представителей Росатома, незаконно пребывающих на ЗАЭС.

"Представители "Росатома", которые также незаконно пребывают на станции, точно так же должны уйти вместе с российскими военными и дать украинскому персоналу спокойно и безопасно выполнять свою работу.

Министр отметил, что если удастся достичь договоренностей на таких условиях, то это будет позитивная новость. Однако риторика Кремля по этому вопросу на сегодняшний день направлена "в другую сторону".

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты избили и похитили двух работников Запорожской АЭС, после их отказа подписывать "контракт" с так называемой компанией "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которой управляет "Росатом". Как сообщила 9 декабря пресс-служба "Энергоатома", российские военные усилили репрессии против украинского персонала, который в большинстве отказывается сотрудничать с захватчиками.

Представитель МИД РФ Мария Захарова 6 декабря заявила, что российская сторона не намерена передавать под чей-либо контроль Запорожскую атомную электростанцию. По ее словам, между Украиной и РФ нет прямого диалога по этому вопросу, а все вопросы решаются через Секретариат МАГАТЭ.