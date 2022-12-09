ВС РФ похитили двух работников ЗАЭС и отправили "на подвал" начальника смены, — Энергоатом

Россияне усилили репрессии в отношении сотрудников атомной станции, пытаясь вынудить персонал сотрудничать с "Росатомом".

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ВС РФ избили и похитили двух работников Запорожской АЭС, а начальника смены ядерного объекта "отправили на подвал". Об этом информирует пресс-центр национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

По данным ведомства, оккупанты усилили репрессии против украинского персонала Запорожской АЭС.

В четверг, 8 декабря, ВС РФ ворвались в Управление социальных программ ЗАЭС, и в присутствии других сотрудников сильно избили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. Как отмечает "Энергоатом", после избиения сотрудников Запорожской АЭС вывели из помещения и увезли в неизвестном направлении.

Под репрессии также попал начальник смены ЗАЭС Константин Бейнер, который является лицензированным лицом и непосредственно отвечает за ядерную и радиационную безопасность. Топ-руководителя россияне "отправили на подвал".

В "Энергоатоме" подчеркивают, что ВС РФ усилили репрессии на ядерном объекте в отношении персонала, пытаясь вынудить их сотрудничать с оккупантами и подписать "трудовые договоры" с фейковой компанией "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которой управляет "Росатом".

"Оккупанты пытаются отчитаться перед Путиным о поддержке украинским персоналом террористических действий РФ. Но захватчикам это не удается, так как персонал сопротивляется, поэтому они свирепствуют и превращаются в настоящих полицаев и тюремщиков, усиливая бандитские нападения на патриотических работников ЗАЭС, стремящихся продолжать работать в Украине", — добавили в пресс-центре национальной компании.

"Энергоатом", комментируя новые репрессии россиян, в очередной раз призвал МАГАТЭ приложить усилия для демилитаризации Запорожской АЭС и возвращения объекта под контроль Украины.

[ + – ] ВС РФ похитили двух сотрудников ЗАЭС, а начальника смены отправили "на подвал"

Днем ранее "Энергоатом" предупреждал, что ВС РФ готовят вооруженную провокацию на Запорожской АЭС. Россияне, по данным компании, разместили реактивную артиллерию на территории ядерного объекта, из которой могут обстреливать Никополь и Марганец.

Также Фокус в своем материале рассказывал, когда Украина может восстановить контроль над Запорожской АЭС.