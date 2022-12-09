ЗС РФ викрали двох працівників ЗАЕС і відправили "на підвал" начальника зміни, — "Енергоатом"

Росіяни посилили репресії щодо співробітників атомної станції, намагаючись змусити персонал співпрацювати з "Росатомом".

Related video

ЗС РФ побили та викрали двох працівників Запорізької АЕС, а начальника зміни ядерного об'єкта "відправили на підвал". Про це інформує пресцентр національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

За даними відомства, окупанти посилили репресії проти українського персоналу Запорізької АЕС.

У четвер, 8 грудня, ЗС РФ увірвалася до Управління соціальних програм ЗАЕС, і в присутності інших співробітників сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Як зазначає "Енергоатом", після побиття співробітників Запорізької АЕС вивели із приміщення та відвезли у невідомому напрямку.

Під репресії також потрапив начальник зміни ЗАЕС Костянтин Бейнер, який є ліцензованою особою та безпосередньо відповідає за ядерну та радіаційну безпеку. Топкерівника росіяни "відправили на підвал".

В "Енергоатомі" наголошують, що ЗС РФ посилили репресії на ядерному об'єкті щодо персоналу, намагаючись змусити їх співпрацювати з окупантами та підписати "трудові договори" з фейковою компанією "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС", якою керує "Росатом".

"Окупанти намагаються відзвітувати перед Путіним про підтримку українським персоналом терористичних дій РФ. Але загарбникам це не вдається, оскільки персонал чинить опір, тому вони лютують і перетворюються на справжніх поліцаїв і тюремників, посилюючи бандитські напади на патріотичних працівників ЗАЕС", — додали у пресцентрі національної компанії.

"Енергоатом", коментуючи нові репресії росіян, вкотре закликав МАГАТЕ докласти зусиль для демілітаризації Запорізької АЕС та повернення об'єкта під контроль України.

[ + – ] ЗС РФ викрали двох співробітників ЗАЕС, а начальника зміни відправили "на підвал"

На день раніше "Енергоатом" попереджав, що ЗС РФ готують збройну провокацію на Запорізькій АЕС. Росіяни, за даними компанії, розмістили реактивну артилерію на території ядерного об'єкта, з якої можуть обстрілювати Нікополь та Марганець.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, коли Україна може поновити контроль над Запорізькою АЕС.