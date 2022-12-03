Ракетами по атому: коли Запорізька АЕС може повернутись під контроль України

Відключення Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської атомних станцій внаслідок ударів росіян по підстанціях та високовольтних лініях може призвести до серйозного дефіциту виробництва електроенергії, а отже, і до тривалого блекауту.

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Сьогодні в Україні існує дефіцит генерації, проте він мінімальний, а більше складнощів виникає через дефіцит транспортування електроенергії мережами через їх пошкодження внаслідок атак ЗС РФ. Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Дефіцит генерації мінімальний, більше проблема з видачею потужностей у мережі. Блоки станцій можуть видавати електроенергію, хоча низка енергоблоків на українських ТЕС не працює. Але великого дефіциту генерації немає", — зазначив експерт.

На думку експерта, важливою підмогою для енергосистеми стало повернення під контроль "Енергоатому" Запорізької атомної електростанції.

"Запорізька АЕС — це 6 блоків по 1 ГВт, це 30% обсягу всієї в країні генерації. Величезна роль в енергосистемі. Можливо, до нового року станція буде під контролем "Енергоатому". Відразу запускати в систему її не будуть, адже *ашисти можуть замінувати багато критичних об'єктів на станції, плюс вони псуватимуть обладнання, ми вже подібне по Херсону бачимо, можуть і красти обладнання. Однозначно після звільнення Енергодару та станції на відновлення її роботи піде не менше місяця", — вважає Володимир Омельченко.

За його словами, небезпека ракетних ударів ЗС РФ по підстанціях поблизу українських атомних станцій у тому, що це може спровокувати значний дефіцит виробництва електроенергії.

Небезпека висока — атомні блоки, коли спрацює аварійний захист, працюватимуть для власних потреб, без видачі електроенергії в систему, що створить великий дефіцит в енергосистемі. Якби була можливість передбачити, коли буде удар, тоді можна було б зменшувати навантаження на генерацію, знижувати споживання, і так можна було б мінімізувати наслідки — не було б одномоментного падіння потужності, яке вкрай негативно впливає на електростанції — навіть ті, що не в зоні удару", — наголосив Володимир Омельченко.

За словами експерта, Україна може імпортувати електроенергію, але наразі це не врятує систему у критичній ситуації.

"Імпорт може бути важливим, але він не врятує систему в критичній ситуації. Потреби України в електроенергії — до 16 ГВт, а імпорт у нас лімітований на рівні 500 МВт — у 32 рази менше, ніж вимагає система. Тобто, до 4% споживання" в Україні імпорт може забезпечити. Є й інший момент — ціна електроенергії в Україні втричі нижча, ніж у ЄС, і з боку Євросоюзу немає економічного інтересу сюди постачати, це потрібно створювати модель компенсації, її можуть запровадити, вона вже обговорюється", — наголосив Володимир Омельченко.

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Як писав Фокус, виведення озброєння із Запорізької атомної електростанції стане одним із обов'язкових пунктів угоди України та Росії з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Нагадаємо, 23 листопада ЗС РФ здійснила черговий теракт проти української енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу виявилися відключеними від енергосистеми блоки на трьох українських АЕС.

Раніше експерти розповіли Фокусу, що в українські міста для покращення ситуації з електропостачанням може бути поставлене нове обладнання для забезпечення споживачів електроенергією — це модульні електростанції, вартість однієї станції становить 17-20 млн доларів.