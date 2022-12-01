Рішення коштує мільйони: що точно допоможе Києву уникнути нового блекауту

В Україні найуразливішими з погляду можливих перебоїв із постачанням електроенергією енергетики експерти називають два міста — Київ і Харків. Таким містам уникнути повного блекауту допоможуть нові електростанції.

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В українські міста для покращення ситуації з електропостачанням може бути надіслане нове обладнання для забезпечення споживачів електроенергією — це мобільні електростанції, вартість однієї станції становить 17-20 млн доларів. Про це пише Фокус у новій статті "Уроки блекауту. Як Україна пройшла енергетичний колапс, і що буде з відключеннями".

"Важливо нівелювати загрозу блекауту для найуразливіших — Харкова та Києва. Харків — тому що це місто перебуває під регулярними обстрілами росіян. А Київ завжди був енергодефіцитним, адже під нього й будувалася ЧАЕС, і сьогодні воно залежить від зовнішнього енергоживлення, а можливості такого енергоживлення зараз обмежені", — каже директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, Україна потребує високовольтного обладнання, щоб відновити високовольтні мережі та їхню роботу, але не менш важливо отримати мобільну генерацію — модульні електростанції, турбінні чи газопоршневі.

"Такі станції можуть служити запобіжниками блекауту для великих міст, до них можна підключити об'єкти критичної інфраструктури — насоси водоканалів, каналізації, станції теплозабезпечення. Я активно веду переговори з різними країнами-донорами про постачання мобільних станцій. Станція на 30 МВт коштує 17-20 млн дол. Її перевозять вантажним траком. Таких станцій достатньо є в наявності, їх за два тижні можна доставити в країну — вони можуть приїхати з Норвегії, Швейцарії, можуть із Єгипту, там їх теж достатньо. Ми намагаємося за допомогою донорів привезти такі станції в Україну. Іде активний діалог, партнери готові допомогти з обладнанням і закупівлею таких станцій", — пояснив експерт.

[ + – ] Мобільні електростанції можуть прибути в Україну за 7-14 днів, а працюють вони як на природному газі, так і на біогазі Фото: facebook.com/Jenbacher-Gas-Engines

Як уже писав Фокус, турецька компанія Karpowership пропонує направити в Україну судна-електростанції для того, щоб допомогти українцям подолати наслідки блекауту, спровокованого ракетними обстрілами ЗС РФ. Такі станції можуть розмістити біля Одеси. Однак, на думку Олександра Харченка, корабельні електростанції іншим містам, окрім Одеси, нічим не допоможуть. "Корабельні станції нам не допоможуть, хіба що до Одеси загнати, але питання, чи не втоплять цю станцію на кораблі росіяни", — каже експерт.

Сьогодні для енергетиків украй важливою є наявність необхідного обладнання, щоб відновити пошкоджені обстрілами ЗС РФ енергооб'єкти. І хоча багато країн-партнерів уже оголосили про допомогу у відновленні енергетики країни, деякі енергооб'єкти швидко відновити не вийде — на замовлення та виробництво обладнання може піти щонайменше 3-6 місяців.

"Звичайно, ми хотіли б мати електрику в максимально комфортному режимі, а не в режимі жорсткого виживання. Частина обладнання в країну буде поставлятися — а там на виготовлення 3-4 місяці, плюс на встановлення потрібен час. Тож ситуація з обладнанням складна", — зазначає Олександр Харченко.

Як раніше писав Фокус, у Києві хочуть запровадити режим "ручного" відключення електроенергії. Так без світла будуть будинки на лініях критичної інфраструктури.

Раніше в Міненерго заявили, що, якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, у найближчій перспективі очікується стабілізація та скорочення тривалості відключень споживачів.