Вимикатимуть усіх: у Києві хочуть перейти до "ручних" відключень світла

Компанія YASNO фіксує скорочення кількості абонентів без світла — 30 листопада їх було на 5 тисяч менше, ніж на день раніше. Тепер проблема в будинках на енерголініях критичної інфраструктури — їх не відключають разом із містом.

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У Києві хочуть запровадити режим "ручного" відключення електроенергії. Так, без світла опиняться будинки на лініях критичної інфраструктури, написав у Facebook генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Такі будинки не беруть участі у відключеннях світла, їх не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом із містом, пояснив фахівець.

"Щодо них очікується адміністративне рішення — ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ або керівні компанії. Подивимося, наскільки це буде робоча схема", — заявив Коваленко.

Київ, за його словами, перебуває у режимі екстрених відключень, стабілізаційні графіки ще не діють, але енергетики намагаються наближатися до них.

"Час, який кияни проводять без світла, скорочується. У понеділок кияни здебільшого відключалися на 9 годин, а вчора — менш ніж на 7 годин на добу. Сьогодні й самі обмеження були меншими — 545 МВт", — констатував він.

За 30 листопада відключалося 953 тисяч клієнтів, на 5 тисяч менше, ніж днем раніше, підрахував директор YASNO.

Нагадаємо, що 29 листопада "Укренерго" застосувала в Києві стабілізаційні відключення за графіком замість аварійних. Енергетики хочуть домогтися, щоб відключення тривали в місті не довше 4 годин.

Фокус раніше писав про карту коворкінгів у Києві, де можна працювати під час блекауту. Ціна послуги — від 200 до 600 гривень за день роботи.

США 29 листопада вирішили виділити Україні 53 мільйони доларів на електромережеве обладнання. За ці кошти потрібно придбати трансформатори, автоматичні вимикачі та розрядники для захисту від перенапруги.