Не більше 4 годин: Київ уперше з 23 листопада повернувся до відключень світла за графіком

Після завершення аварійних відключень жителі столиці не можуть дізнатися про графік подавання електроенергії — сайт ДТЕК "ліг" через масовий наплив користувачів.

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У вівторок, 29 листопада, компанія "Укренерго" розпорядилася застосувати у Києві стабілізаційні відключення за графіком замість аварійних відключень світла, які застосовувалися у столиці після масованого ракетного удару з боку військ РФ 23 листопада. Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК у своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні, за розпорядженням держкомпанії НЕК Укренерго, застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Також у компанії запропонували ознайомитися з графіком відключень світла в Києві на їхньому сайті, проте він виявився перевантаженим через наплив великої кількості користувачів. Проте графіки відображаються на сайті дочірньої компанії ДТЕК — Yasno.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів. Бережіть себе та рідних!" — додали в ДТЕК.

Нагадаємо, що вчора в ДТЕК повідомили, що в Києві подаватимуть електрику побутовим споживачам двічі на добу на 2-3 години — це необхідно для того, щоб збалансувати енергосистему й уникнути аварій на устаткуванні.

Тим часом мер столиці Віталій Кличко розповів, що Київ продовжує зазнавати перебоїв з електро-, тепло- та водопостачанням, тому київська влада розглядає варіант часткової евакуації мешканців столиці в передмістя.