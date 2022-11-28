"Часткова евакуація": Кличко розповів про найгірший зимовий сценарій для мешканців Києва

За словами мера столиці, у разі погіршення ситуації влада не проводитиме повної евакуації, хоча відключення можуть тривати до весни.

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Українська столиця продовжує зазнавати перебої з електро-, тепло- та водопостачанням, тому київська влада розглядає варіант часткової евакуації мешканців столиці до передмість. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю агенції "РБК-Україна".

За його словами, міська влада має готуватися до різних сценаріїв, зокрема й до найгірших. У разі затяжного блекауту у Києві повної евакуації зі столиці не буде, проте можливий тимчасовий переїзд мешканців до передмістя, де людям нададуть усе необхідне.

"Я не відкидаю найгіршого сценарію. Повної евакуації не буде — можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій до передмістя, туди, де можуть бути сервіси", — сказав Кличко.

Мер столиці зазначив, що влада володіє інформацією про те, що російські окупанти продовжать завдавати ударів по інфраструктурі України, щоб залякати українців пітьмою та холодом, тому громадянам слід не забувати запасатися водою та харчовими продуктами — є небезпека, що відключення можуть продовжуватися до весни.

"Тому прохання мати вдома запас технічної та питної води, запаси їжі, яку можна приготувати чи споживати без електроенергії, теплий одяг, заряджені ноутбуки та повербанки, закачайте офлайн-картки на свої телефони", — радить Кличко.

Також мер додав, що у разі погіршення ситуації у Києві городянам варто подумати про те, щоб переїхати до приватних секторів, де є вода та печі. Однак ті, хто не має такої можливості, можуть скористатися пунктами обігріву, де мешканці зможуть отримати необхідне — воду, тепло, телекомунікації та інтернет.

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Евакуація в села: чи потрібно громадянам планувати виїзд із багатоквартирних будинків

Раніше повідомлялося, що у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що цієї зими до 3 млн українців будуть змушені залишити свої будинки у пошуках тепла та безпеки. Крім того, з настанням холодів слід очікувати нової хвилі коронавірусу.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 21 листопада заявив, що українцям не варто панікувати й залишати свої будинки через побоювання блекауту. За його словами, Україна готова до найгіршого сценарію, а українські енергетики зроблять усе можливе, щоб повернути електрику до будинків громадян за кілька днів.