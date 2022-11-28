У Києві оновили карту коворкінгів, які працюють під час блекауту (інфографіка)

Вартість послуг у столичних коворкінгах коливається в межах 200–600 грн за день. На карті представлені робочі місця як на правому березі міста, так і на лівому.

Related video

Інтернет-проєкт UA War Infographics опублікував мапу коворкінгів у Києві, де можна попрацювати в умовах блекауту в українській столиці. Про це повідомляється в Telegram-каналі проєкту.

На карті представлені опен-спейси як на правому, так і лівому березі міста.

[ + – ] Карта коворкінгів у Києві

Список коворкінгів на карті:

Правий берег

Regus Forum West Side

Regus Avenue 53

AndWork Smart Plaza Politech

ТСЕН Пимоненка

ТСЕН Ярославський пров.

ТСЕН Кирилівська

Creative Quarter Astarta

Regus Podil Heritage

Creative Quarter Mag.Nett

Kooperativ

Bazis Coworking

Peremoga

ТСЕН Ярославів Вал

iHUB

GNRTR Coworking

Spaces Maidan Plaza

Platforma Leonardo

Освіторія Хаб

Creative State of Arsenal

Regus Horizon Tower

Creative Quarter Gulliver

Creative State of Gulliver

Regus Gulliver

Regus IQ

LIFT99 Kyiv Hub

Regus Horizon Park

NRG.space

Лівий берег

Platforma Art-Завод

The Space

Актуальність інформації кияни можуть перевірити на вебсайтах коворкінгів. Варто враховувати, що графік роботи й умови можуть змінюватися.

Вартість послуг коливається в межах 200–600 грн за день роботи.

На карті докладно вказано, чи є в коворкінгах генератори, скільки провайдерів інтернету там представлено та чи є Starlink.

Нагадаємо, на всій території України ввели екстрені відключення світла. Причиною жорстких обмежень електроенергії в країні стали аварійні відключення блоків на кількох станціях.

Раніше Фокус писав, що в Києві запровадили нові правила відключення світла. Подавати електрику побутовим споживачам у столиці двічі на добу на 2-3 години.