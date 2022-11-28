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Економіка Масований обстріл міст України 17 листопада

У Києві оновили карту коворкінгів, які працюють під час блекауту (інфографіка)

коворкінги київ
Фото: kooperativ.cc | Коворкінги зі світлом та інтернетом стали користуватися популярністю в киян

Вартість послуг у столичних коворкінгах коливається в межах 200–600 грн за день. На карті представлені робочі місця як на правому березі міста, так і на лівому.

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Інтернет-проєкт UA War Infographics опублікував мапу коворкінгів у Києві, де можна попрацювати в умовах блекауту в українській столиці. Про це повідомляється в Telegram-каналі проєкту.

На карті представлені опен-спейси як на правому, так і лівому березі міста.

карта коворкінгів Київ Fullscreen
Карта коворкінгів у Києві

Список коворкінгів на карті:

Правий берег

  • Regus Forum West Side
  • Regus Avenue 53
  • AndWork Smart Plaza Politech
  • ТСЕН Пимоненка
  • ТСЕН Ярославський пров.
  • ТСЕН Кирилівська
  • Creative Quarter Astarta
  • Regus Podil Heritage
  • Creative Quarter Mag.Nett
  • Kooperativ
  • Bazis Coworking
  • Peremoga
  • ТСЕН Ярославів Вал
  • iHUB
  • GNRTR Coworking
  • Spaces Maidan Plaza
  • Platforma Leonardo
  • Освіторія Хаб
  • Creative State of Arsenal
  • Regus Horizon Tower
  • Creative Quarter Gulliver
  • Creative State of Gulliver
  • Regus Gulliver
  • Regus IQ
  • LIFT99 Kyiv Hub
  • Regus Horizon Park
  • NRG.space

Лівий берег

  • Platforma Art-Завод
  • The Space

Актуальність інформації кияни можуть перевірити на вебсайтах коворкінгів. Варто враховувати, що графік роботи й умови можуть змінюватися.

Вартість послуг коливається в межах 200–600 грн за день роботи.

На карті докладно вказано, чи є в коворкінгах генератори, скільки провайдерів інтернету там представлено та чи є Starlink.

Нагадаємо, на всій території України ввели екстрені відключення світла. Причиною жорстких обмежень електроенергії в країні стали аварійні відключення блоків на кількох станціях.

Раніше Фокус писав, що в Києві запровадили нові правила відключення світла. Подавати електрику побутовим споживачам у столиці двічі на добу на 2-3 години.