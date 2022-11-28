У Києві оновили карту коворкінгів, які працюють під час блекауту (інфографіка)
Вартість послуг у столичних коворкінгах коливається в межах 200–600 грн за день. На карті представлені робочі місця як на правому березі міста, так і на лівому.
Інтернет-проєкт UA War Infographics опублікував мапу коворкінгів у Києві, де можна попрацювати в умовах блекауту в українській столиці. Про це повідомляється в Telegram-каналі проєкту.
На карті представлені опен-спейси як на правому, так і лівому березі міста.
Список коворкінгів на карті:
Правий берег
- Regus Forum West Side
- Regus Avenue 53
- AndWork Smart Plaza Politech
- ТСЕН Пимоненка
- ТСЕН Ярославський пров.
- ТСЕН Кирилівська
- Creative Quarter Astarta
- Regus Podil Heritage
- Creative Quarter Mag.Nett
- Kooperativ
- Bazis Coworking
- Peremoga
- ТСЕН Ярославів Вал
- iHUB
- GNRTR Coworking
- Spaces Maidan Plaza
- Platforma Leonardo
- Освіторія Хаб
- Creative State of Arsenal
- Regus Horizon Tower
- Creative Quarter Gulliver
- Creative State of Gulliver
- Regus Gulliver
- Regus IQ
- LIFT99 Kyiv Hub
- Regus Horizon Park
- NRG.space
Лівий берег
- Platforma Art-Завод
- The Space
Актуальність інформації кияни можуть перевірити на вебсайтах коворкінгів. Варто враховувати, що графік роботи й умови можуть змінюватися.
Вартість послуг коливається в межах 200–600 грн за день роботи.
На карті докладно вказано, чи є в коворкінгах генератори, скільки провайдерів інтернету там представлено та чи є Starlink.
Нагадаємо, на всій території України ввели екстрені відключення світла. Причиною жорстких обмежень електроенергії в країні стали аварійні відключення блоків на кількох станціях.
Раніше Фокус писав, що в Києві запровадили нові правила відключення світла. Подавати електрику побутовим споживачам у столиці двічі на добу на 2-3 години.