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В Киеве обновили карту коворкингов, работающих во время блэкаута (инфографика)

коворкинги киев
Фото: kooperativ.cc | Коворкинги со светом и интернетом стали пользоваться популярностью у киевлян

Стоимость услуг в столичных коворкингах колеблется в пределах 200–600 грн за день. На карте представлены рабочие пространства как на правом берегу города, так и на левом.

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Интернет-проект UA War Infographics опубликовал карту коворкингов в Киеве, где можно поработать в условиях блэкаута в украинской столице. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.

На карте представлены опен-спейсы как на правом, так и на левом берегу города.

карта коворкингов киев Fullscreen
Карта коворкингов в Киеве

Список коворкингов, представленных на карте:

Правый берег

  • Regus Forum West Side
  • Regus Avenue 53
  • AndWork Smart Plaza Politech
  • ТСЭН Пимоненка
  • ТСЭН Ярославский пер.
  • ТСЭН Кирилловская
  • Creative Quarter Astarta
  • Regus Podil Heritage
  • Creative Quarter Mag.Nett
  • Kooperativ
  • Bazis Coworking
  • Peremoga
  • ТСЕН Ярославов Вал
  • iHUB
  • GNRTR Coworking
  • Spaces Maidan Plaza
  • Platforma Leonardo
  • Освіторія Хаб
  • Creative State of Arsenal
  • Regus Horizon Tower
  • Creative Quarter Gulliver
  • Creative State of Gulliver
  • Regus Gulliver
  • Regus IQ
  • LIFT99 Kyiv Hub
  • Regus Horizon Park
  • NRG.space

Левый берег

  • Platforma Art-Завод
  • The Space

Актуальность информации киевляне могут проверить на сайтах коворкингов. Стоит учитывать, что график работы и условия могут меняться.

Стоимость услуг колеблется в пределах 200–600 грн за день работы.

На карте подробно указано, есть ли в коворкингах генераторы, сколько провайдеров интернета там представлено и есть ли Starlink.

Напомним, на всей территории Украины ввели экстренные отключения света. Причиной жестких ограничений электроэнергии в стране стали аварийные отключения блоков на нескольких станциях.

Ранее Фокус писал, что в Киеве ввели новые правила отключения света. Подавать электричество бытовым потребителям в столице будут дважды в сутки на 2-3 часа.