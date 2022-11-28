В Киеве обновили карту коворкингов, работающих во время блэкаута (инфографика)

Стоимость услуг в столичных коворкингах колеблется в пределах 200–600 грн за день. На карте представлены рабочие пространства как на правом берегу города, так и на левом.

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Интернет-проект UA War Infographics опубликовал карту коворкингов в Киеве, где можно поработать в условиях блэкаута в украинской столице. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.

На карте представлены опен-спейсы как на правом, так и на левом берегу города.

[ + – ] Карта коворкингов в Киеве

Список коворкингов, представленных на карте:

Правый берег

Regus Forum West Side

Regus Avenue 53

AndWork Smart Plaza Politech

ТСЭН Пимоненка

ТСЭН Ярославский пер.

ТСЭН Кирилловская

Creative Quarter Astarta

Regus Podil Heritage

Creative Quarter Mag.Nett

Kooperativ

Bazis Coworking

Peremoga

ТСЕН Ярославов Вал

iHUB

GNRTR Coworking

Spaces Maidan Plaza

Platforma Leonardo

Освіторія Хаб

Creative State of Arsenal

Regus Horizon Tower

Creative Quarter Gulliver

Creative State of Gulliver

Regus Gulliver

Regus IQ

LIFT99 Kyiv Hub

Regus Horizon Park

NRG.space

Левый берег

Platforma Art-Завод

The Space

Актуальность информации киевляне могут проверить на сайтах коворкингов. Стоит учитывать, что график работы и условия могут меняться.

Стоимость услуг колеблется в пределах 200–600 грн за день работы.

На карте подробно указано, есть ли в коворкингах генераторы, сколько провайдеров интернета там представлено и есть ли Starlink.

Напомним, на всей территории Украины ввели экстренные отключения света. Причиной жестких ограничений электроэнергии в стране стали аварийные отключения блоков на нескольких станциях.

Ранее Фокус писал, что в Киеве ввели новые правила отключения света. Подавать электричество бытовым потребителям в столице будут дважды в сутки на 2-3 часа.