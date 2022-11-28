В Киеве обновили карту коворкингов, работающих во время блэкаута (инфографика)
Стоимость услуг в столичных коворкингах колеблется в пределах 200–600 грн за день. На карте представлены рабочие пространства как на правом берегу города, так и на левом.
Интернет-проект UA War Infographics опубликовал карту коворкингов в Киеве, где можно поработать в условиях блэкаута в украинской столице. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.
На карте представлены опен-спейсы как на правом, так и на левом берегу города.
Список коворкингов, представленных на карте:
Правый берег
- Regus Forum West Side
- Regus Avenue 53
- AndWork Smart Plaza Politech
- ТСЭН Пимоненка
- ТСЭН Ярославский пер.
- ТСЭН Кирилловская
- Creative Quarter Astarta
- Regus Podil Heritage
- Creative Quarter Mag.Nett
- Kooperativ
- Bazis Coworking
- Peremoga
- ТСЕН Ярославов Вал
- iHUB
- GNRTR Coworking
- Spaces Maidan Plaza
- Platforma Leonardo
- Освіторія Хаб
- Creative State of Arsenal
- Regus Horizon Tower
- Creative Quarter Gulliver
- Creative State of Gulliver
- Regus Gulliver
- Regus IQ
- LIFT99 Kyiv Hub
- Regus Horizon Park
- NRG.space
Левый берег
- Platforma Art-Завод
- The Space
Актуальность информации киевляне могут проверить на сайтах коворкингов. Стоит учитывать, что график работы и условия могут меняться.
Стоимость услуг колеблется в пределах 200–600 грн за день работы.
На карте подробно указано, есть ли в коворкингах генераторы, сколько провайдеров интернета там представлено и есть ли Starlink.
Напомним, на всей территории Украины ввели экстренные отключения света. Причиной жестких ограничений электроэнергии в стране стали аварийные отключения блоков на нескольких станциях.
Ранее Фокус писал, что в Киеве ввели новые правила отключения света. Подавать электричество бытовым потребителям в столице будут дважды в сутки на 2-3 часа.