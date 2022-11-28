"Дефицит мощностей": по всей территории Украины вводят аварийные отключения света

В компании "Укрэнерго" рассказали, что причиной более жестких ограничений стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время наблюдается рост потребления из-за ухудшения погодных условий.

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По всей территории Украины утром 28 ноября вводят аварийные отключения электричества. Это произошло из-за стремительного роста дефицита мощностей в украинской энергетике. Об этом сообщили в украинской компании "Укрэнерго".

В ведомстве уточнили, что причиной этому стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время наблюдается рост потребления энергии из-за ухудшения погодных условий в стране. В данный момент дефицит мощностей составляет 27%.

"После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей", — сказано в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что контролированные аварийные отключения позволяют сбалансировать аварийную систему и предотвратить аварии в сетях.

Кроме того, общий дефицит энергии в украинской энергосистеме обусловлен 7 массированными ракетными ударами России по критической инфраструктуре.

"Масштабы и сложность повреждений очень велики. Ремонты продолжаются круглосуточно. В период отсутствия электроэнергии, просим позаботиться о себе и родных, а также помочь нуждающимся рядом", — сообщили в компании.

Напомним, 27 ноября в Киеве ввели экстренные отключения электричества. Более жесткие ограничения для потребителей были введены из-за дефицита мощности в энергосистеме на уровне 20%.

25 ноября в "Укрэнерго" анонсировали возвращение к плановым отключениям света. Глава правления компании Владимир Кудрицкий заявил, что аварийные ограничения электричества будут длиться, пока АЭС не выйдут на свои обычные мощности.