"Дефіцит потужностей": на всій території України вводять аварійні відключення світла

У компанії "Укренерго" розповіли, що причиною жорсткіших обмежень стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас спостерігається зростання споживання через погіршення погодних умов.

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По всій території України вранці 28 листопада запроваджують аварійні відключення електрики. Це сталося через стрімке зростання дефіциту потужностей в українській енергетиці. Про це повідомили в українській компанії "Укренерго".

У відомстві уточнили, що причиною цього стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас спостерігається зростання споживання енергії через погіршення погодних умов у країні. На цей момент дефіцит потужностей складає 27%.

"Після усунення причин аварійних відключень блоки повернуться в роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати аварійну систему та запобігти аваріям у мережах.

Крім того, загальний дефіцит енергії в українській енергосистемі обумовлений 7 масованими ракетними ударами Росії по критичній інфраструктурі.

"Масштаби й складність пошкоджень дуже великі. Ремонти тривають цілодобово. У період відсутності електроенергії, просимо подбати про себе і рідних, а також допомогти нужденним", — повідомили в компанії.

Нагадаємо, 27 листопада у Києві запровадили екстрені відключення електрики. Більш жорсткі обмеження для споживачів було запроваджено через дефіцит потужності в енергосистемі на рівні 20%.

25 листопада в "Укренерго" анонсували повернення до планових відключень світла. Голова правління компанії Володимир Кудрицький заявив, що аварійні обмеження електрики триватимуть, доки АЕС не вийдуть на свої звичайні потужності.