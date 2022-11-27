У Києві запровадили екстрені відключення світла, — ДТЕК (фото)

Більш жорсткі обмеження для споживачів було запроваджено через дефіцит потужності в енергосистемі на рівні 20%.

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У неділю, 27 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення світла. Про це повідомляє пресслужба ДПЕК "Київські електромережі".

За даними компанії, у Києві почали діяти екстрені відключення світла через дефіцит енергії у загальній енергомережі.

Графіки погодинних відключень електроенергії, які раніше були складені, тимчасово втрачають свою актуальність. У ДПЕК додали, що зараз енергетики роблять усе можливе для нормалізації ситуації в енергомережі України.

Пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго" попереджає, що вранці 27 листопада було зафіксовано дефіцит потужності на рівні 20%. За даними оператора системи передачі енергії, виробники зараз покривають майже 80% потреб споживання, з яких 10% стосуються об'єктів критичної інфраструктури.

"Укренерго" також зазначає, що кожне обленерго отримує відомості про ліміти споживання енергії по кожних областях, які не можна порушувати через складну ситуацію в енергосистемі.

"Обленерго самостійно визначає види відключень — аварійні або планові — і безпосередньо їх застосовує", — йдеться у повідомленні національної компанії.

[ + – ] Екстрені відключення світла почали діяти через дефіцит потужності в енергосистемі

Зазначимо, що екстрені відключення світла в Україні можуть стати більш тривалими. Як попереджав президент Володимир Зеленський, якщо під час холодів побутові споживачі збільшать обсяги споживання енергії, варто очікувати частіших відключень електроенергії.

Також повідомлялося, що ДТЕК запровадив нові правила відключення світла у Києві. З 26 листопада в українській столиці електроенергія у побутових споживачів не повинна бути більше 5 годин. Громадянам, у яких відключення світла триватимуть понад 5 годин, рекомендують звертатися до ДТЕК через онлайн-канали зв'язку.