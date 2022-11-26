Відключень світла в Україні може бути більше: Зеленський назвав умову (відео)

Можливостей генерувати енергію все ще недостатньо і є ризик того, що українці частіше будуть без світла надалі.

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У випадку, якщо українці збільшать споживання електроенергії цього вечора, варто очікувати частіших відключень світла в країні. Про це у своєму вечірньому зверненні у суботу, 26 листопада, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо ввечері (26 листопада) споживання збільшиться, кількість відключень може збільшитися. Це ще раз свідчить про те, як важливо зараз берегти енергію та споживати її раціонально", — сказав глава держави.

За словами президента, цієї доби енергетики продовжують відновлення енергосистеми України і є вже більше можливостей генерувати та постачати електрику — водночас, цих можливостей все ще недостатньо для того, щоб світло надходило в будинки українців стабільно.

"На ранок уже вдвічі менше абонентів, ніж учора ввечері, було відключено від електрики. У 14 областях і в Києві все ще діють обмеження для більш ніж 100 тис. абонентів у кожному з регіонів", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, у Києві, як і в усій Україні, продовжують діяти екстрені відключення електроенергії, проте тепер у ДТЕК намагатимуться, щоб відсутність світла у столиці не перевищувала показник 5 годин.

Раніше перша леді Олена Зеленська заявила, що більшість українців — "майже 90%" готові терпіти 2-3 роки складних умов життя в країні без електрики та води у разі перспективи вступу України до Європейського Союзу.