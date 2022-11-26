Отключений света в Украине может быть больше: Зеленский назвал условие (видео)

Возможностей генерировать энергию все еще недостаточно и есть риск, что украинцы чаще будут без света в дальнейшем.

Related video

В случае, если украинцы увеличат потребление электроэнергии этим вечером, стоит ожидать более частых отключений света в стране. Об этом в своем вечернем обращении в субботу, 26 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если вечером (26 ноября) потребление увеличится, количество отключений может увеличиться. Это еще раз свидетельствует о том, как важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально", — сказал глава государства.

По словам президента, в текущие сутки энергетики продолжают восстановление энергосистемы Украины и есть уже больше возможностей генерировать и поставлять электричество — в то же время, этих возможностей все еще недостаточно для того, чтобы свет поступал в дома украинцев стабильно.

"На утро уже вдвое меньше абонентов, чем вчера вечером, были отключены от электричества. В 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения для более чем 100 тыс. абонентов в каждом из регионов", — рассказал Зеленский.

Напомним, в Киеве, как и во всей Украине, продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии, однако теперь в ДТЭК постараются, чтобы отсутствие света в столице не превышало показатель в 5 часов.

Ранее первая леди Елена Зеленская заявила, что большинство украинцев — "около 90%" готовы терпеть 2-3 года сложных условий жизни в стране без электричества и воды в случае перспективы вступления Украины в Европейский Союз.