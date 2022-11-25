Если будет перспектива победы: 90% украинцев готовы жить без света 2-3 года, — Зеленская

По словам первой леди, украинцы хотят знать, что после издержек с электричеством последует поражение России в войне, а Украина станет частью европейского общества.

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Большинство украинцев — "около 90%" готовы терпеть 2-3 года сложных условий жизни в стране без электричества и воды в случае перспективы вступления Украины в Европейский Союз. Об этом заявила первая леди страны Елена Зеленская в интервью "BBC Украина" со ссылкой на проведенный социологический опрос.

"Честно говоря, блэкаут — это не самое страшное, что может с нами произойти. Мы становимся изобретательными, мы стараемся сделать все дела, которые важно совершить со светом. Тогда, когда есть свет, не откладываем на потом ничего", — отметила она.

По ее словам, украинцы хотят знать, что после издержек с электричеством последует победа и страна станет частью европейского общества. Однако они надеются, что ракетные удары России прекратятся как можно скорее.

"Знаете, легко бежать марафон, когда ты знаешь сколько километров. Мы, к сожалению, не знаем сколько километров, мы должны рассчитывать свои силы", — отметила Зеленская.

Напомним, 25 ноября советник ОП Михаил Подоляк заявил, что после последнего массированного ракетного удара РФ обрушилась вся украинская энергосистема. Такие ситуации могут повторяться, однако украинские власти поняли, что Украина сможет с этим справиться.

24 ноября в ГУР заявили, что РФ будет готова к следующему массированному обстрелу украинских объектов инфраструктуры через неделю. В украинской разведке сообщили, что Москва не намерена останавливаться, ее цель — усадить Киев за стол переговоров.