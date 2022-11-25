"Нет никакого блэкаута": в ОП рассказали, что произошло с энергетикой после ударов РФ (видео)

Михаил Подоляк заявил, что в результате атаки единая энергетическая система Украины была разорвана на части, однако спустя сутки ее удалось обратно объеденить.

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В Украине не было никакого блэкаута после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры 23 ноября. В результате атаки единая энергетическая система была разорвана на части. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала Freedom.

По его словам, в течение 24 часов украинские энергетики обратно объединили систему, восстановили генерацию энергии и ее распределение.

"Это тяжелая ситуация безусловно… Будем каждый день брать и делать работу, ремонтировать. Не кричать о том, что все пропало, что нужно думать об эвакуации, убегать куда-то. Нет, просто будем брать и ремонтировать", — заявил Подоляк.

Советник ОП добавил, что после ударов России рухнула вся украинская энергосистема, особенно генерация. Атомные электростанции вышли в аварийный режим и заблокировали сброс наработанного электричества, в результате чего возник дефицит в системе.

Однако спустя сутки удалось перезапустить систему и все начало восстанавливаться — подача воды, отопления, электричества. Подоляк отметил, что такие ситуации могут повторяться, но украинские власти поняли, что Украина сможет с этим справляться.

Кроме того, Украина ожидает помощи от Европы в приобретении запчастей, генераторов и трансформаторов для ремонта объектов энергетической инфраструктуры. Еврокомиссия призвала государства-члены ЕС помочь Киеву в этом вопросе.

"Европа, несмотря на некоторою нерешительность, максимально быстро включается в решение в Украине той или иной ситуативной проблемы", — сказал Михаил Подоляк.

Напомним, 25 ноября в "Укрэнерго" сообщили, что украинская энергетика прошла тяжелый период после российских ударов 23 ноября. Через 1-2 потребителей смогут перевести на плановые отключения электричества.

24 ноября в ГУР заявили, что примерно через неделю Россия будет готова снова нанести массированный ракетный удар по Украине. В украинской разведке отметили, что Москва не намерена останавливаться, ее цель — заставить Киев сесть за стол переговоров.