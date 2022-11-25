"Немає ніякого блекауту": в ОП розповіли, що сталося з енергетикою після ударів РФ (відео)

Михайло Подоляк заявив, що внаслідок атаки єдину енергетичну систему України було розірвано на частини, проте через добу її вдалося об'єднати назад.

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В Україні не було жодного блекауту після російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури 23 листопада. Внаслідок атаки єдина енергетична система була розірвана на частини. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, протягом 24 годин українські енергетики об'єднали систему, відновили генерацію енергії та її розподіл.

"Це важка ситуація безумовно... Будемо щодня брати і робити роботу, ремонтувати. Не кричати про те, що все пропало, що треба думати про евакуацію, тікати кудись. Ні, просто братимемо і ремонтуватимемо", — заявив Подоляк.

Радник ОП додав, що після ударів Росії впала вся українська енергосистема, особливо генерація. Атомні електростанції вийшли в аварійний режим і заблокували скидання напрацьованої електрики, внаслідок чого виник дефіцит у системі.

Проте за добу вдалося перезапустити систему і все почало відновлюватися — подавання води, опалення, електрики. Подоляк зазначив, що такі ситуації можуть повторюватися, але українська влада зрозуміла, що Україна зможе з цим справлятися.

Крім того, Україна очікує допомоги від Європи в придбанні запчастин, генераторів і трансформаторів для ремонту об'єктів енергетичної інфраструктури. Єврокомісія закликала держави-члени ЄС допомогти Києву в цьому питанні.

"Європа, незважаючи на деяку нерішучість, максимально швидко приєднується до вирішення в Україні тієї чи іншої ситуативної проблеми", — сказав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 25 листопада в "Укренерго" повідомили, що українська енергетика пройшла тяжкий період після російських ударів 23 листопада. Через 1-2 дні споживачі зможуть перевести на планові відключення електрики.

24 листопада в ГУР заявили, що приблизно через тиждень Росія буде готова знову завдати масованого ракетного удару по Україні. В українській розвідці зазначили, що Москва не має наміру зупинятися, її мета — змусити Київ сісти за стіл переговорів.