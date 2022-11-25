Якщо буде перспектива перемоги: 90% українців готові жити без світла 2-3 роки, — Зеленська

За словами першої леді, українці хочуть знати, що після витрат з електрикою буде поразка Росії у війні, а Україна стане частиною європейського суспільства.

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Більшість українців — "приблизно 90%" готові витримати 2-3 роки складних умов життя в країні без електрики та води в разі перспективи вступу України до Європейського Союзу. Про це заявила перша леді країни Олена Зеленська в інтерв'ю "BBC Україна" з посиланням на проведене соціологічне опитування.

"Чесно кажучи, блекаут — це не найстрашніше, що може з нами статися. Ми стаємо винахідливими, ми намагаємося зробити всі справи, які важливо зробити зі світлом. Тоді, коли є світло, не відкладаємо на потім нічого", — зазначила вона.

За її словами, українці хочуть знати, що після цього буде перемога, почуття гідності й країна стане частиною європейського суспільства. Однак вони сподіваються, що ракетні удари Росії припиняться швидше.

"Знаєте, легко бігти марафон, коли ти знаєш скільки кілометрів. Ми, на жаль, не знаємо, скільки кілометрів, ми повинні розраховувати свої сили", — зазначила Зеленська.

Нагадаємо, 25 листопада радник ОП Михайло Подоляк заявив, що після останнього масованого ракетного удару РФ зруйнувалась вся українська енергосистема. Такі ситуації можуть повторюватися, проте українська влада зрозуміла, що Україна зможе з цим впоратися.

24 листопада в ГУР заявили, що РФ буде готова до наступного обстрілу українських об'єктів інфраструктури через тиждень. В українській розвідці повідомили, що Москва не має наміру зупинятися, її мета — посадити Київ за стіл переговорів.