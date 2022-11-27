В Киеве ввели экстренные отключения света, — ДТЭК (фото)

Более жесткие ограничения для потребителей были введены из-за дефицита мощности в энергосистеме на уровне 20%.

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В воскресенье, 27 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения света. Об этом информирует пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети".

По данным компании, в Киеве начали действовать экстренные отключения света из-за дефицита энергии в общей энергосети.

Графики почасовых отключений электроэнергии, которые ранее были составлены, временно теряют свою актуальность. В ДТЭК добавили, что сейчас энергетики делают все возможное для нормализации ситуации в энергосети Украины.

Пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго" предупреждает, что утром 27 ноября был зафиксирован дефицит мощности на уровне 20%. По данным оператора системы передачи энергии, производители на данный момент покрывают почти 80% потребностей потребления, из которых 10% касаются объектов критической инфраструктуры.

"Укрэнерго" также отмечает, что каждое облэнерго получает сведения о лимитах потребления энергии по каждым областям, которые нельзя нарушать из-за сложной ситуации в энергосистеме.

"Облэнерго самостоятельно определяет виды отключений — аварийные или плановые — и непосредственно их применяет", — говорится в сообщении национальной компании.

[ + – ] Экстренные отключения света начали действовать из-за дефицита мощности в энергосистеме

Отметим, что экстренные отключения света в Украине могут стать более продолжительными. Как предупреждал президент Владимир Зеленский, если во время холодов бытовые потребители увеличат объемы потребления энергии — стоит ожидать более частых отключений электроэнергии.

Также сообщалось, что ДТЭК ввел новые правила отключения света в Киеве. С 26 ноября в украинской столице электроэнергия у бытовых потребителей не должна отсутствовать более 5 часов. Гражданам, у которых отключения света будут длиться более 5 часов, рекомендуют обращаться в ДТЭК через онлайн-каналы связи.