Ракетами по атому: когда Запорожская АЭС может вернутся под контроль Украины

Отключение Ривненской, Хмельницкой и Южноукраинской атомных станций вследствие ударов россиян по подстанциям и высоковольтным линиям может привести к серьезному дефициту производства электроэнергии, а значит, и к длительному блэкауту.

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Сегодня в Украине существует дефицит генерации, однако он минимальный, а больше сложностей возникает из-за дефицита транспортировки электроэнергии по сетям из-за их повреждений вследствие атак ВС РФ. Об этом Фокусу сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Дефицит генерации минимальный, больше проблема с выдачей мощностей в сети. Блоки станций могут выдавать электроэнергию, хотя ряд энергоблоков на украинских ТЭС не работают. Но большого дефицита генерации нет", — отметил эксперт.

По мнению эксперта, важным подспорьем для энергосистемы стало бы возвращение под контроль "Энергоатома" Запорожской атомной электростанции.

"Запорожская АЭС — это 6 блоков по 1 ГВт, это 30% объема всей в стране генерации. Огромная роль в энергосистеме. Возможно, до нового года станция будет под контролем "Энергоатома". Сразу запускать в систему ее не будут, ведь *ашисты могут заминировать много критических объектов на станции, плюс они будут портить оборудование, мы уже подобное по Херсону видим, могут и воровать оборудование. Однозначно после освобождения Энергодара и станции на возобновление ее работы уйдет не менее месяца", — считает Владимир Омельченко.

По его словам, опасность ракетных ударов ВС РФ по подстанциям вблизи украинских атомных станций в том, что это может спровоцировать большой дефицит производства электроэнергии.

"Опасность высокая – атомные блоки, когда сработает аварийная защита, будут работать для собственных потребностей, без выдачи электроэнергии в систему, что создаст большой дефицит в энергосистеме. Если бы была возможность предвидеть, когда будет удар, то тогда можно было бы уменьшать нагрузку на генерацию, снижать потребление, и так можно было бы минимизировать последствия – не было бы одномоментного падения мощности, которое крайне негативно влияет на электростанции – даже те, что не в зоне удара", — подчеркнул Владимир Омельченко.

По словам эксперта, Украина может импортировать электроэнергию, но сейчас это не спасет систему в критической ситуации.

"Импорт может быть важен, но он не спасет систему в критической ситуации. Потребности Украины в электроэнергии — до 16 ГВт, а импорт у нас лимитирован на уровне 500 МВт – в 32 раза меньше, чем требует система. То есть, до 4% потребления в Украине импорт может обеспечить. Есть и другой момент – цена электроэнергии в Украине в три раза ниже, чем в ЕС, и со стороны Евросоюза нет экономического интереса сюда поставлять, это нужно создавать модель компенсации, ее могут внедрить, она уже обсуждается", — отметил Владимир Омельченко.

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Уроки блэкаута. Как Украина прошла энергетический коллапс и что будет с отключениями

Как писал Фокус, вывод вооружения с Запорожской атомной электростанции станет одним из обязательных пунктов соглашения Украины и России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Напомним, 23 ноября ВС РФ совершила очередной теракт против украинской энергетической инфраструктуры. В результате обстрела оказались отключенными от энергосистемы блоки на трех украинских АЭС.

Ранее эксперты рассказали Фокусу, что в украинские города для улучшения ситуации с электроснабжением может быть поставлено новое оборудование для обеспечения потребителей электроэнергией – это модульные электростанции, стоимость одной такой станции составляет 17-20 млн долларов.