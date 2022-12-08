ЗС РФ готують збройну провокацію на Запорізькій АЕС, — Енергоатом

Росіяни, за даними компанії, завезли на ЗАЕС реактивну артилерію, з якої можуть обстрілювати Нікополь і Марганець.

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ЗС РФ готують чергову збройну провокацію на території Запорізької АЕС в Енергодарі. Про це повідомляє пресслужба національної атомної компанії "Енергоатом".

За даними відомства, ЗС РФ готують чергову провокацію на території Запорізької АЕС із використанням важкого озброєння.

Як стверджують в "Енергоатомі", росіяни у середу, 7 грудня, завезли на ядерний об'єкт кілька реактивних систем залпового вогню "Град". Важке озброєння розмістили біля енергоблоку № 6 — поряд із територією сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Раніше в зазначеній локації, за інформацією "Енергоатому", окупанти в таємному режимі зводили "захисні споруди", порушуючи всі умови щодо гарантування ядерної та радіаційної безпеки. Атомна енергогенерувальна компанія передбачає, що ЗС РФ вестиме вогонь з перекинутої реактивної артилерії по Нікополю та Марганцю, а територія Запорізької АЕС використовуватиметься як "прикриття".

"Весь світ розуміє обурливі порушення всіх норм і вимог ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, що використовується загарбниками для військових цілей. Із самого початку агресії вони розміщують там особовий склад, військову техніку, зброю та вибухівку; замінували територію станції та під'їзні шляхи до неї", — продовжили в "Енергоатомі".

Відомство вкотре закликало МАГАТЕ створити зону безпеки на території Запорізької АЕС та сприяти демілітаризації ядерного об'єкта, який знаходиться під контролем ЗС РФ.

Нагадаємо, наприкінці листопада "Енергоатом" повідомив про можливий відхід підрозділів ЗС РФ із території Запорізької АЕС.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, коли Запорізька АЕС може повернутись під контроль України та за яких умов.