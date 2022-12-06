"Не может быть и речи": в РФ отказались передавать контроль над Запорожской АЭС

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не ведет с Украиной переговоров по поводу создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. По ее словам, станция находится на российской территории.

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Российская Федерация не намерена передавать контроль над Запорожской атомной электростанцией в рамках соглашения о создании зоны ядерной безопасности. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на официальном сайте МИД РФ.

Захарова заявила, что между Россией и Украиной нет прямого диалога по поводу ситуации на Запорожской АЭС. Представитель МИД РФ обвинила украинскую сторону в обстрелах и "попытках захвата" станции.

"Возможные параметры декларации о создании зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС мы обсуждаем с Секретариатом МАГАТЭ, который в свою очередь пытается взаимодействовать с Украиной", — говорится в сообщении.

По словам представителя МИД, в МАГАТЭ должны обеспечить выполнение Украиной соглашений о ядерной безопасности. Захарова также отрицает возможность ухода российских войск с территории Запорожской АЭС.

"Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то "третьей стороне" не может быть и речи. Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией", — отметила Мария Захарова.

По мнению Захаровой, физическую и ядерную безопасность атомной электростанции может должным образом обеспечить только Российская Федерация.

Официальный представитель МИД РФ также опровергла слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о скором заключении российско-украинского соглашения по ЗАЭС. При этом Захарова подчеркнула, что в России готовы к визиту Гросси и намерены обсудить с ним "широкий круг вопросов".

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