Демілітаризація ЗАЕС: у Міненергетики розповіли про хитрі плани РФ (відео)

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, Росія пропонує замінити військові збройні сили на росгвардійців. Однак у розумінні України демілітаризація — це повний вихід усіх окупантів, включаючи представників "Росатому".

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Українська сторона не погоджується з позицією Росії щодо демілітаризації окупованої її військами Запорізької АЕС. Міністр енергетики Герман Галущенко під час телемарафону з цього приводу заявив, що пропозиція Москви замінити російських військових на підрозділи Росгвардії абсолютно неприйнятна для України.

За словами міністра, Росія хоче залишити свої підрозділи на території атомної станції, замінивши військовослужбовців Збройних сил на Росгвардію, але на таку пропозицію Україна не погодиться.

"У нашому розумінні, як і в розумінні всього цивілізованого світу, демілітаризація – це повний вихід військових, Росгвардії, важкої техніки зі станції та, відповідно, створення периметра навколо, де її не буде", — сказав чиновник.

Галущенко додав, що існує інша сторона питання, що стосується представників Росатому, які незаконно перебувають на ЗАЕС.

"Представники "Росатому", які також незаконно перебувають на станції, так само мають піти разом із російськими військовими та дати українському персоналу спокійно та безпечно виконувати свою роботу.

Міністр зазначив, що якщо вдасться досягти домовленостей за таких умов, то це буде позитивна новина. Однак риторика Кремля з цього питання на сьогоднішній день спрямована "на інший бік".

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Раніше повідомлялося, що російські окупанти побили і викрали двох працівників Запорізької АЕС, після їх відмови підписувати "контракт" з так званою компанією "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС", якою керує "Росатом". Як повідомила 9 грудня пресслужба "Енергоатому", російські військові посилили репресії проти українського персоналу, який здебільшого відмовляється співпрацювати із загарбниками.

Представник МЗС РФ Марія Захарова 6 грудня заявила, що російська сторона не має наміру передавати під чийсь контроль Запорізьку атомну електростанцію. За її словами, між Україною та РФ немає прямого діалогу з цього питання, а всі питання вирішуються через Секретаріат МАГАТЕ.