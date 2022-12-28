Утечка данных: на Белоруской АЭС произошло облучение персонала, - СМИ

Белорусские власти не делали официальных заявлений относительно облучения работников электростанции, однако СМИ нашли доказательства.

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В апреле 2022 года на Белорусской АЭС могло произойти радиационное облучение персонала. Об этом сообщает "Европейское радио для Беларуси".

В источнике отмечают, что официальная информация о происшествии отсутствует, однако по информации из внутренних каналов облучение могло произойти в период с 17 по 29 апреля 2022 года.

Авторы публикации указывают на то, что в это время на АЭС проводился "планово-предупредительный ремонт", в ходе которого был остановлен первый энергоблок для дальнейшей перезагрузки ядерного топлива. Изначально остановка должна была длиться примерно 80 дней, однако энергоблок вернулся к работе только спустя шесть месяцев.

Откуда появилась информация о происшествии

Об инциденте стало известно благодаря ошибке в работе белорусской системы электронных обращений в Государственные ведомства. "Дырка" в системе позволила получить доступ к тысячам заявок, среди которых журналисты обнаружили электронное письмо к БелАЭС от имени ООО "НефтеХимДиагностика" с темой "Заявление — предупреждение об облучении персонала".

Автором обращения был указан директор ООО "НефтеХимДиагностика" Роман Филиповец. В письме говорится, что на официальную электронную почту Белорусской АЭС отправлено видео момента облучения сотрудников.

Отмечается, что "НефтеХимДиагностика" занимается обслуживанием оборудования и технологических установок на опасных промышленных объектах. На сейте компании указано, что компания работает с "Предприятиями энергетики Республики Беларусь".

В "Еврорадио" отмечают, что журналистам не удалось установить прямую связь между БелАЭС и ООО "НефтеХимДиагностикой". Однако СМИ не исключают, что в компании могли узнать об облучении работников станции.

Журналисты также отмечают, что в обращении Филиповца могла идти речь о персонале "НефтеХимДиагностики". Подобное могло произойти в процессе гамма-дефектоскопии, которая используется для поиска дефектов с помощью радиоактивного излучения.

По словам физика-ядерщика Андрея Ожаровского, причиной облучения мог также стать контакт людей с нефтяными трубами, на которых имеются скопления тория и урана.

Пока невозможно точно установить, связано ли упомянутое в письме облучение с ремонтными работами на Белорусской АЭС.

Реакция "НефтеХимДиагностики"

Журналисты обратились за комментарием к представителям "НефтеХимДиагностики", однако однозначного ответа по поводу облучения персонала не последовало.

"С запросом работал, наверное, наш цех радиационной безопасности, если был такой запрос. Потому что я сомневаюсь. И какое там облучение могло быть?" — ответили в инфоцентре.

Роман Филиповец в телефонном разговоре пообещал журналистам связаться с ними позже, ссылаясь на то, что ему неудобно разговаривать. Позже директор "НефтеХимДиагностики" сказал, что разговор состоится "после Нового года и праздников".

Напомним, что 28 декабря в МИД Украины опубликовали официально обращение к МАГАТЭ. Организацию призвали противодействовать преступлениям РФ на Запорожской АЭС в связи с незаконным приездом на территорию ЗАЭС российского чиновника Сергея Кириенко.

Еще Фокус писал о том, что 19 декабря, над Южноукраинской АЭС был замечен иранский дрон Shahed. В национальной атомной компании "Энергоатом" отметили, что беспилотник пролетел вблизи от ядерного объекта.