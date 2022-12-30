На территории ЗАЭС прозвучали взрывы, повреждена линия электропередач, – МАГАТЭ

Представители агентства сообщили, что подключение ЗАЭС к последней резервной линии электропередач было прервано из-за повреждений.

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Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщила о взрывах возле Запорожской атомной электростанции, которые привели к повреждению линии электропередач. Об этом рассказал генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси.

По словам Гросси, резервную линию электропередач на 330 кВ, которая снабжала ЗАЭС, временно отключили. В МАГАТЭ сообщили, что уровень повреждения пока не установлен, однако специалисты уже преступили к ремонтным работам.

В организации также упомянули о необходимости скорейшей ликвидации последствий обстрела, так как ущерб был нанесен последней функционирующей резервной линии электропередач ЗАЭС.

Отмечается, что на данный момент все шесть ректоров станции остановили свою работу, однако нуждаются в электроснабжении для охлаждения и прочих мер ядерной безопасности. По данным МАГАТЭ, из четырех линий электропередач на 750 кВ сейчас функционирует только одна.

Рафаэль Гросси заявил, что боевые действия возле украинского ядерного объекта должны быть немедленно остановлены напомнил о потенциальных угрозах ядерной безопасности. Гендиректор МАГАТЭ отметил, что на эту тему ведутся консультации с представителями Украины и РФ.

На официальном сайте МАГАТЭ также сообщили, что по данным украинской стороны, на остальных трех атомных электростанциях страны идет постепенное восстановление производительности. Ранее уровень генерации электричества был снижен в связи с обстрелом ВС РФ 29 декабря территории Украины.

Напомним, что 28 декабря украинские дипломаты выступили с официальным заявлением, в котором выражен протест против незаконного приезда на территорию ЗАЭС российского чиновника Сергея Кириенко.

Фокус также писал о том, что 23 декабря появилось сообщение о намерении МАГАТЭ развернуть свои миссии на всех ядерных объектах Украины. Делегации могут направиться в Хмельницкую, Ровенскую, Южно-Украинскую атомные электростанции, а также в Чернобыльскую Зону отчуждения.

Еще мы сообщали, что 19 декабря, над Южноукраинской АЭС был замечен иранский боевой беспилотник "Шахед". В национальной атомной компании "Энергоатом" указали на то, что данный инцидент является нарушением ядерной и радиационной безопасности.