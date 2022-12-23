МАГАТЭ собирается развернуть свои миссии на всех ядерных объектах Украины, — Гросси

По словам главы МАГАТЭ, делегации направят в Хмельницкую, Ровенскую, Южно-Украинскую атомные электростанции, а также в Чернобыльскую Зону отчуждения.

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Международное агентство по атомной энергетике готовится к размещению своих делегаций на всех четырех ядерных объектах в Украине. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Эти миссии направлены на оказание технической поддержки и помощи по мере необходимости, чтобы помочь поддерживать высокий уровень безопасности и снизить риск ядерного инцидента или аварии", — сказано в сообщении.

Гросси напомнил, что 16 декабря Россия в очередной раз обстреляла ракетами энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили мощность, а Южно-Украинская АЭС отключилась от электросети. К счастью, ни одна из атомных электростанций не потеряла внешнее электроснабжение. Так, уже сейчас, как сообщается, на трех АЭС вновь работают все девять реакторов.

Кроме того, глава МАГАТЭ рассказал о ситуации на Запорожской АЭС, которая находится в оккупации РФ. Он встретился с генеральным директором российской государственной атомной компании "Росатом" Алексеем Лихачевым. Они обсудили план по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Ранее план обсуждался и с украинскими энергетиками.

"План поможет предотвратить ядерную аварию, прекратив обстрелы зоны вокруг крупнейшей в Европе станции", — заявил Гросси.

Он отметил, что ситуация остается нестабильной и очень опасной. По его словам, работники ЗАЭС, а также жители оккупированного Энергодара испытывают сильный стресс из-за боевых действий, которые проходят рядом.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже говорил о том, что МАГАТЭ направит технические миссии во все АЭС Украины. Целью этих миссий является обеспечение безопасности работы станций, а также фиксирование возможных обстрелов со стороны ВС РФ.

Также Фокус писал, что в МАГАТЭ заявили, что сделка между Украиной и РФ предусматривает вывоз оружия с ЗАЭС. По словам Гросси, Киев и Москва согласились не вести обстрелы станции и не открывать огонь на ее территории.