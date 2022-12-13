На постоянной основе: МАГАТЭ направит технические миссии во все АЭС Украины, — Шмыгаль

Целью этих миссий является обеспечение безопасности работы станций, а также фиксирование возможных обстрелов со стороны ВС РФ.

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Технические миссии МАГАТЭ на постоянной основе будут направлены на все атомные станции в Украине с целью повышения технологической безопасности. К такому решению удалось прийти в ходе встречи с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, соглашение о присутствии миссий МАГАТЭ на украинских АЭС было достигнуто во время встречи в Париже, где обсуждали важнейший пункт мирного плана Владимира Зеленского по демилитаризации Запорожской атомной электростанции.

"Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции в Украине. Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Южноукраинской, а также на Чернобыльской АЭС. Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность", — написал в Telegram премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что целью миссий является обеспечение безопасности работы станций, а также фиксирование всех возможных попыток внешнего воздействия, в частности обстрелов со стороны российских вооруженных сил.

Кроме того украинский премьер и глава МАГАТЭ обсудили шаги по демилитаризации ЗАЭС. В разговоре Шмыгаль подчеркнул важность скорейшего прекращения незаконных действий РФ на украинской станции.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью заявил, что вывод российских войск из Запорожской АЭС станет обязательным пунктом соглашения между Украиной, РФ и МАГАТЭ. Гросси отметил, что украинская сторона настаивает на выводе войск из территории ЗАЭС, и МГАТЭ поддерживает это требование. Россия же в свою очередь не против такого условия.

Однако уже 6 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не намерена передавать контроль над Запорожской АЭС в рамках соглашения о создании зоны ядерной безопасности. По ее словам, Россия не ведет прямого диалога с Украиной по ситуации на атомной станции. Более того, Захарова обвинила украинскую сторону в обстрелах и "попытках захвата" ЗАЭС.