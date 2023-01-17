Число погибших при взрыве гранаты в Белгородской области выросло до 7 человек, — росСМИ

Инцидент, как отмечают журналисты, произошел по вине сержанта, который, пытаясь "заработать авторитет" среди мобилизованных, осуществил подрыв боевой гранаты РГД-5.

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Число погибших при подрыве гранаты в воинской части в Белгородской области выросло до 7 человек. Об этом сообщает российский Telegram-канал "112".

Как известно, в субботу, 14 января, на территории воинской части, которая расположена в хуторе Тоненькое Белгородской области, прогремел взрыв.

Сперва СМИ сообщали о трех погибших российских военнослужащих, получивший несовместимые с жизнью ранения в результате подрыва гранаты и детонации боеприпасов. По состоянию на 17 января, число жертв выросло до 7 человек.

"В результате взрыва гранаты произошел пожар, его площадь составила 450 квадратных метров. Кроме того, сдетонировали боеприпасы, которые находились рядом", — добавляет Telegram-канал "112", комментируя инцидент в российской воинской части.

Информацию об увеличении числа погибших в результате подрыва гранаты в Белгородской области также подтверждает пропагандистский телеканал "РЕН ТВ". Примечательно, что губернатор российского региона Вячеслав Гладков, начиная с 14 января, никак не комментировал ЧП, из-за которого погибли мобилизованные граждане.

Напомним, 15 января российские СМИ сообщали о мощном взрыве, который прогремел на территории воинской части в Белгородской области. По информации журналистов, сержант из Свердловской области, пытаясь "заработать авторитет" перед мобилизованными солдатами, подорвал гранату РГД-5 в расположении, в результате чего погибли трое человек. Взрыв спровоцировал пожар и детонацию боеприпасов в оружейной комнате.

12 января росСМИ писали об еще одном мощном взрыве в Белгородской области, который прогремел во время ремонтных работ на технической базе. В результате инцидента один танк Т-72 был уничтожен, а еще две единицы техники получили серьезные повреждения.