"Бавовни" у Бєлгородській області: місцеві жителі збирають уламки (відео)

За словами місцевого губернатора В’ячеслава Гладкова, в області спрацювала система протиповітряної оборони.

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У ніч із 16 на 17 січня у Бєлгородській області Російської Федерації пролунали вибухи. Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Російський чиновник стверджує, що у регіоні спрацювала система протиповітряної оборони.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі. За попередніми даними відомо, що руйнувань та постраждалих немає. Якщо вони будуть, обов'язково вам повідомлю", — написав губернатор.

Про низку вибухів у Білгородській області також повідомили Telegram-канали. За словами місцевих жителів, "бавовни" були чутні в Яковлівському та Дубовому районах та у самому Білгороді. У мережі з'явилися відео, на яких можна почути гучні вибухи.

[ + – ] Вибухи у Бєлгороді

Крім того, Telegram-канали розповсюдили відео, на якому мешканець Бєлгородської області демонтує уламки невідомого походження, знайдені на вулиці.

[ + – ] Уламки, знайдені в Бєлгородській області

Нагадаємо, що 12 січня на одній із ремонтних баз у Бєлгородській області було пошкоджено танки Т-72. За словами журналістів, під час ремонту танка сталося сильне загоряння, внаслідок якого одну одиницю бойової техніки було знищено, ще дві – пошкоджено.

Фокус також писав про те, що 13 січня в небі над Бєлгородською областю було помічено яскравий спалах, який супроводжувався звуками вибухів. Один із місцевих жителів розповів, що через вибухову хвилю постраждало лобове скло його автомобіля.

Ще ми повідомляли, що 11 січня в соціальних мережах з'явилися кадри безпілотника, який упав у Бєлгородській області. Російські ЗМІ зазначили, що БПЛА завдав збитків високовольтній лінії електропередач, внаслідок чого почалася пожежа.