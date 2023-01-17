"Хлопки" в Белгородской области: местные жители собирают обломки (видео)

По словам местного губернатора Вячеслава Гладкова, в области сработала система противовоздушной обороны.

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В ночь с 16 на 17 января в Белгородской области Российской Федерации прозвучали взрывы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Российский чиновник утверждает, что в регионе сработала система противовоздушной обороны.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно вам сообщу", — написал губернатор.

О череде взрывов в Белгородской области также сообщили Telegram-каналы. По словам местных жителей, "хлопки" были слышны в Яковлевском и Дубовом районах и в самом Белгороде. В сети появились видео, на которых можно услышать громкие взрывы.

[ + – ] Взрывы в Белгороде

Кроме того, Telegram-каналы распространили видео, на котором житель Белгородской области демонтирует осколки неизвестного происхождения, найденные на улице.

[ + – ] Осколки, найденные в Белгородской области

Напомним, что 12 января на одной из ремонтных баз в Белгородской области были повреждены танки Т-72. По словам журналистов, во время ремонта танка произошло сильное возгорание, в результате которого одна единица боевой техники была уничтожена, еще две – повреждены.

Фокус также писал о том, что 13 января в небе над Белгородской областью была замечена яркая вспышка, которая сопровождалась звуками взрывов. Один из местных жителей рассказал, что из-за взрывной волны пострадало лобовое стекло его автомобиля.

Еще мы сообщали, что 11 января в социальных сетях появились кадры беспилотника, упавшего в Белгородской области. Российские СМИ отметили, что БПЛА нанес ущерб высоковольтной линии электропередач, в результате чего начался пожар.