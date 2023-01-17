"Хлопки" у Бєлгородській області: росЗМІ пишуть про загибель 5 солдатів-строковиків та поранених

НП сталася 16 січня на автомобільному пункті пропуску "Шебекіно". За даними журналістів, удар припав на адміністративну будівлю військової частини №31135.

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Унаслідок обстрілів позицій у Бєлгородській області 16 січня загинули 5 солдатів-строковиків. Про це повідомив Telegram-канал "Обережно, новини", власником якого є російська журналістка Ксенія Собчак з посиланням на інформовані джерела.

"За нашими даними, під час вчорашнього обстрілу з боку України було завдано удару по позиціях російських військових. В результаті сталося потрапляння в адміністративну будівлю, загинуло п'ять солдатів строкової служби (усім близько 20 років)", — зазначили журналісти.

Уламкові поранення отримали ще 2 військові, яких доставили в одну з лікарень Бєлгорода, пишуть журналісти.

Проєкт незалежних російських журналістів ASTRA уточнює, що обстріляли автомобільний пункт пропуску "Шебекіно".

Загиблі та поранені солдати військової частини №31135, пошкодження отримав і сам пункт пропуску, йдеться в повідомленні.

[ + – ] За словами Гладкова, внаслідок обстрілу околиць Шебекіно пошкоджено лінії електропередач. Ілюстраційне фото

Вибухи в Бєлгородській області: що каже влада?

Російське командування не повідомляло про загиблих строковиків. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков говорив про "хлопки" в ніч із 16 на 17 січня.

За його даними, спрацювала система ППО, а руйнувань та постраждалих не було. Пізніше губернатор додав, що внаслідок обстрілу околиць Шебекіно постраждалих немає, пошкоджено лінії електропередач.

"Енергетики вже розпочали переключення абонентів на резервні лінії. Подомовий обхід території триває", — повідомив російський чиновник.

Нагадаємо, що у Бєлгородській області 14 січня російський військовий підірвав гранату РГД-5 у кімнаті, де зберігали боєприпаси. Пожежа на території військової частини поширилась на 450 кв. метрів.

Увечері 12 січня стався вибух на одній із ремонтних баз у Бєлгородській області, танки Т-72 отримали пошкодження.

Фокус 3 січня писав, що у Новому Осколі Бєлгородської області спалахнула сильна пожежа на військовому об'єкті. А 2 січня Гладков розповів про нібито обстріл регіону ЗСУ, у селі Муром постраждали 2 приватні будинки та 1 машина.