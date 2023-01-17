"Хлопки" в Белгородской области: росСМИ пишут о гибели 5 солдат-срочников и раненых

ЧП произошло 16 января на автомобильном пункте пропуска "Шебекино". По данным журналистов, удар пришелся в административное здание воинской части №31135.

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В результате обстрелов позиций в Белгородской области 16 января погибли 5 солдат-срочников. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости", владельцем которого является российская журналистка Ксения Собчак, со ссылкой на информированные источники.

"По нашим данным, во время вчерашнего обстрела со стороны Украины был нанесен удар по позициям российских военных. В результате произошло попадание в административное здание, погибло пять солдат срочной службы (всем около 20 лет)", — отметили журналисты.

Осколочные ранения получили еще 2 военных, из доставили в одну из больниц Белгорода, пишут журналисты.

Проект независимых российских журналистов ASTRA уточняет, что обстрелу подвергся автомобильный пункт пропуска "Шебекино".

Погибшие и раненые — солдаты воинской части №31135, повреждения получил и сам пункт пропуска, говорится в сообщении.

[ + – ] По словам Гладкова, в результате обстрела окраин Шебекино повреждены линии электропередач. Иллюстрационное фото

Взрывы в Белгородской области: что говорят власти?

Российское командование не сообщало о погибших срочниках. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил о "хлопках" в ночь с 16 на 17 января.

По его данным, сработала система ПВО, а разрушений и пострадавших не было. Позже губернатор добавил, что в результате обстрела окраин Шебекино пострадавших нет, повреждены линии электропередач.

"Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Подомовой обход территории продолжается", — сообщил российский чиновник.

Напомним, что в Белгородской области 14 января российский военный взорвал гранату РГД-5 в комнате, где хранили боеприпасы. Пожар на территории воинской части распространился на 450 кв. метров.

Вечером 12 января произошел взрыв на одной из ремонтных баз в Белгородской области, танки Т-72 получили повреждения.

Фокус 3 января писал, что в Новом Осколе Белгородской области вспыхнул сильный пожар на военном объекте. А 2 января Гладков рассказал о якобы обстреле региона ВСУ, в селе Муром пострадали 2 частных дома и 1 машина.