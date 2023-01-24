"Все бывает": Путин рассказал губернатору Белгородской области о ПВО России (видео)

По мнению российского президента, ПВО в РФ работает исправно. В свою очередь Вячеслав Гладков указал на то, что за время войны, в Белгородской области погибли 25 людей, а 96 были ранены.

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Во вторник, 24 января президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. На встрече поднимался вопрос противовоздушной обороны РФ, говорится на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин заявил, что российская ПВО является одной из лучших в мире. В подтверждение своим словам российский президент упомянул о "практической боевой работе", а также сравнил объемы производства ракет Соединенных Штатов и РФ.

"Я уже говорил, то что США производят ракеты к системам Patriot – у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Что касается ракет ПВО разного назначения – российское производство сопоставимо со всем мировым производством", — сказал Путин.

[ + – ] Владимир Владимир Путин встретился с Вячеславом Гладковым

Президент России утверждает, что в целом противовоздушная оборона его страны работает исправно, однако "все бывает".

При этом Вячеслав Гладков рассказал российскому президенту о том, что с началом полномасштабной войны с Украиной в Белгородской области в результате обстрелов погибли 25 человек и еще 96 были ранены.

"Если раньше у нас в области один из первых тостов – "За ВДВ!" то сейчас первый – "За ПВО!" — сказал Гладков.

Взрывы в Белгородской области

СМИ и Telegram-каналы периодически сообщают о "хлопках" на территории Белгородской области. Так, 17 января российская журналистка Ксения Собчак написала о гибели 5 солдат-срочников в результате обстрела автомобильного пункта пропуска "Шебекино".

[ + – ] Последствия обстрела окраин Шебекино

Кроме того, 14 января на территории воинской части в Белгородской области произошел подрыв гранаты с последующей детонацией боеприпасов. По состоянию на 17 января сообщалось о 7 погибших.

В ночь с 16 на 17 января в Белгородской области также были слышны взрывы. Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО, а местные жители показали осколки неизвестного происхождения, найденные на улице.

[ + – ] Взрывы в Белгороде 17 января

[ + – ] Осколки, найденные в Белгородской области

Фокус также писал о том, что вечером 12 января, на одной из ремонтных баз в Белгородской области произошло ЧП, в результате которого были повреждены танки Т-72. В тот же день Telegram-каналы сообщили о падении в регионе российского ударно-разведывательного беспилотника.