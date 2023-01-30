"Есть прилеты": в Белгородской области России сообщили о взрывах (фото)

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ВСУ якобы обстреляли несколько сел в Шебекинском районе. В одном из населенных пунктов двое мужчин получили ранения, а в другом на территорию промышленного предприятия упал неразорвавшийся снаряд.

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Днем 30 января в Белгородской области прогремели взрывы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, сперва якобы обстреляли село Безлюдовка Шебекинского района. Там двое мужчин получили осколочное ранение и контузию. Осколки снарядов повредили 6 частных домовладений: выбило окна, повреждены кровля и фасады.

Фото: скриншот

Также губернатор Белгородской области заявил, что в селе Новая Таволжанка неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию промышленного предприятия.

Также сообщалось о взрывах в поселке Первомайский.

"В результате "прилета" в поселке Первомайский повреждено остекление частного домовладения. Проводится подомовой обход территории", — написал губернатор.

Напомним, 26 января телеграм-каналы Белгорода сообщали о серии взрывов, которые слышали в окрестностях города. Жители жаловались на отключения света.

Ранее, 24 января, президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым заявил, что ПВО в РФ работает исправно. В свою очередь Вячеслав Гладков указал на то, что за время войны, в Белгородской области погибли 25 людей, а 96 были ранены.

17 января российская журналистка Ксения Собчак написала о гибели 5 солдат-срочников в результате обстрела автомобильного пункта пропуска "Шебекино" в Белгородской области.