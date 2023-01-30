"Є прильоти": у Бєлгородській області Росії повідомили про вибухи (фото)

За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, ЗСУ нібито обстріляли кілька сіл у Шебекінському районі. В одному з населених пунктів двоє чоловіків отримали поранення, а в іншому на територію промислового підприємства впав снаряд, що не розірвався.

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Вдень 30 січня у Бєлгородській області пролунали вибухи. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі.

За словами Гладкова, спочатку нібито обстріляли село Безлюдівка Шебекинського району. Там двоє чоловіків отримали осколкове поранення та контузію. Уламки снарядів пошкодили 6 приватних домоволодінь: вибило вікна, пошкоджено покрівлю та фасади.

Фото: скриншот

Також губернатор Бєлгородської області заявив, що в селі Нова Таволжанка снаряд, що не розірвався, приземлився на територію промислового підприємства.

Також повідомлялося про вибухи у селищі Первомайський.

"Внаслідок "прильоту" у селищі Первомайський пошкоджено скління приватного домоволодіння. Проводиться побудинковий обхід території", — написав губернатор.

Нагадаємо, 26 січня телеграм-канали Бєлгорода повідомляли про серію вибухів, які чули на околицях міста. Жителі скаржилися на відключення світла.

Раніше, 24 січня, президент Російської Федерації Володимир Путін під час зустрічі з губернатором Бєлгородської області В'ячеславом Гладковим заявив, що ППО в РФ працює справно. У свою чергу, В'ячеслав Гладков вказав на те, що за час війни у Бєлгородській області загинуло 25 людей, а 96 було поранено.

17 січня російська журналістка Ксенія Собчак написала про загибель 5 солдатів-строковиків внаслідок обстрілу автомобільного пункту пропуску "Шебекіно" у Бєлгородській області.