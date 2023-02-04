Пожежа у Бєлгородській області: спалахнула нафтобаза та пошкоджено завод (фото, відео)

Повідомляється, що пошкоджене підприємство робило металоконструкції для будівництва Кримського мосту.

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У ніч з 3 на 4 лютого в селищі Борисівка Бєлгородської області розгорілася масштабна пожежа, яка торкнулася нафтобази та промислового підприємства. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

За даними деяких каналів, серйозних збитків було завдано "Борисівському заводу мостових металоконструкцій", який раніше виробляв металоконструкції для будівництва мосту через Керченську протоку.

[ + – ] Пожежа у Бєлгородській області

Очевидці також повідомляють, що на місці події було чутно вибухи, а полум'я можна було побачити за кілька кілометрів від самої нафтобази.

[ + – ] У селищі Борисівка спалахнула нафтобаза

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив у своєму Telegram-каналі, що Борисівський район "обстріляли ЗСУ". Він також згадав про "попадання" по території цивільного промислового заводу.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає: людей встигли вивести на безпечну відстань. Сформовано оперативний штаб. Усі аварійні служби виїхали на місце", — написав Гладков.

Нагадаємо, що 30 січня В'ячеслав Гладков повідомив про нібито обстріл села Безлюдівка Шебекинського району. За його словами, двоє чоловіків отримали осколкові поранення та контузію.

Фокус також писав про те, що 26 січня жителі Бєлгородської області повідомили про безперервні вибухи, які почалися вночі. Губернатор Бєлгородської області заявив, що під обстріл ЗСУ нібито потрапило село Муром.

Ще ми писали про те, що 24 січня В'ячеслав Гладков вказав Володимиру Путіну на те, що за час війни у Бєлгородській області загинуло 25 людей, а 96 — було поранено. Своєю чергою, російський президент заявив, що ППО РФ загалом працює справно, але "все буває".