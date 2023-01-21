"Шикарно горят": в Иркутской области произошел масштабный пожар на нефтебазе (видео)

По словам спикера Одесской ОВА, загорелись цистерны с топливом, которое предназначалось для российских оккупантов в Украине.

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Утром 21 января в российском городе Ангарске Иркутской области произошло возгорание цистерны с топливом. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

"Утро начинается с приятных и уже привычных новостей. В Ангарске просто шикарно горят цистерны с топливом, которые планировалось отправить оккупационным войскам, но карма, она — хитрая тетя", — написал чиновник.

Братчук отметил, ссылаясь на слова очевидцев, что возгорание и задымление настолько мощные, что их можно заметить с окрестностей Иркутска.

В сети также появилось видео, на котором запечатлено горение железнодорожных цистерн с топливом.

[ + – ] В Ангарске горят цистерны с топливом

По данным российских Telegram-каналов, площадь возгорания на нефтебазе в Ангарске составляет 400 квадратных метров. К ликвидации пожара пришлось привлечь 35 человек. О жертвах происшествия пока не сообщается.

Напомним, что 10 января в столице Российской Федерации произошел пожар на складе автосервиса. Огонь распространился на 2 тысячи квадратных метров, а в самом здании обвалилась крыша. Для тушения пожара привлекли два вертолета.

Фокус также писал о пожаре в здании Министерства иностранных дел РФ 6 января. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, причиной возгорания стало короткое замыкание. В здании ведомства на то время находились 25 человек.

Еще мы сообщали, что 4 января в российском Мурманске произошло ЧП на рыболовном судне "Принцесса Арктики". В трюме корабля начался пожар, охвативший площадь в 3 квадратных метра. В момент возгорания на судне пребывали семь человек.