Новый пожар в РФ: в Москве загорелся склад, его тушили с вертолетов (видео)

Огонь распространился на 2 тысячи квадратных метров, а в здании обвалилась крыша. Пожару присвоили 3 ранг сложности и была угроза детонации баллонов.

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В российской столице Москве начался пожар на складе автосервиса, над городом поднялся густой черный дым. Об этом пишет издание "Москва 24".

Сообщается, что изначально площадь возгорания в одноэтажной постройке составляла 1 тысячу квадратных метров, однако со временем огонь распространился на 2 тысячи квадратных метров. Кроме того, в здании обвалилась крыша.

О пострадавших пока что не известно, однако более 200 человек смогли эвакуироваться из горящего склада. Тем временем для тушения пожара привлекли два вертолета.

По информации Telegram-канала Baza, рядом с автосервисом находится общежитие, откуда выбежали люди. Пожару присвоен 3 ранг сложности и была угроза детонации баллонов. Однако позже в МЧС Москвы сообщили, что огонь удалось локализировать.

Напомним, 6 января в подвале здания МИД РФ в Москве вспыхнул пожар: из-за короткого замыкания загорелся электрощит. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания 25 человек.

4 января в Томске загорелся лагерь с мобилизированными россиянами. В ВСУ предполагали, что пожар в палаточном городке мог быть саботажем мобилизованных россиян, которые боятся и не хотят ехать в Украину воевать.

В тот же день в Мурманске начался пожар на рыболовном судне "Принцесса Арктики". В этот момент на судне находилось семь членов команды.