Очередной пожар в России: в Подмосковье загорелся рынок Синдика (видео)

РосСМИ сообщают, что пожар распространился на площадь примерно 2000 квадратных метров. Не исключается, что причиной возгорания может быть поджог.

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На рынке "Синдика" в российском Подмосковье произошел большой пожар. Об этом сообщили на телеграм-канале Shot.

Сообщается, что на 65-м километре МКАД загорелся склад на площади более двух тысяч квадратов. Предполагается, что на складе находились горюче-смазочные материалы.

"Пожарные отмечают, что огонь распространяется и может перекинуться на соседнее здание, тушение продолжается в эти минуты", — сказано в сообщении.

В МЧС России подтвердили пожар. Там заявили, что по состоянию на 00:41 по местному времени огонь удалось локализовать. Площадь пожара составила около 2000 квадратных метров.

"К тушению привлекается 87 человек и 27 ед. техники", — сказано в сообщении.

Российское пропагандистское СМИ ТАСС, со ссылкой на свои источники, сообщается, что в ведомстве не исключают версию поджога.

"Причины будут устанавливаться после полной ликвидации [возгорания], но поджог не исключен", — сказал источник.

[ + – ] Пожар в Подмосковье

Отметим, что еще 25 января в МЧС России сообщали, что с начала года по всей стране было зафиксировано около 300 пожаров. За прошедшие дни это количество выросло.

"Основные причины: нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, эксплуатации газового оборудования и неисправность транспортных средств", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус писал, что экс-топ-менеджер "Роскосмоса" погиб при пожаре в Москве. Дмитрий Павочка, по информации российских журналистов, был связан с проектами компаний "Сухой", "Роскосмос" и "Лукойл". При пожаре, кроме экс-топ-менеджера, никто не пострадал.

Еще напомним, что в Иркутской области произошел масштабный пожар на нефтебазе. По словам спикера Одесской ОВА, загорелись цистерны с топливом, которое предназначалось для российских оккупантов в Украине.

Также сообщалось, что российский солдат подорвал гранату в воинской части. По информации журналистов, военнослужащий взорвал гранату "ради шутки", но не учел, что в здании хранятся боеприпасы. В итоге из-за взрыва вспыхнул пожар на площади в 450 кв. метров.