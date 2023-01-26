"Заснул с сигаретой": экс-топ-менеджер "Роскосмоса" погиб при пожаре в Москве, — СМИ (фото)

Дмитрий Павочка, по информации российских журналистов, был связан с проектами компаний "Сухой", "Роскосмос" и "Лукойл". При пожаре, кроме экс-топ-менеджера, никто не пострадал.

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Бывший топ-менеджер крупных компаний РФ Дмитрий Павочка погиб в результате пожара в Москве. Об этом сообщает российский новостной Telegram-канал "112".

По данным журналистов, пожар произошел в Москве в элитном жилом комплексе, который расположен на Ленинском проспекте.

Возгорание произошло на 17-м этаже здания, а в ходе тушения спасатели обнаружили тело 49-летнего Дмитрия Павочки без признаков жизни. По предварительным данным, бывший топ-менеджер крупных компаний заснул с сигаретой, что привело к пожару в элитном жилом комплексе.

Журналисты напоминают, что Дмитрий Павочка был связан с проектами таких фирм, как "Сухой", "Менатеп", "Лукойл", "Русдрагмет", госкорпорация "Роскомсос" и другие.

"В последнее время он возглавлял отдел международного научно-образовательного сотрудничества Высшей школы промышленной политики и предпринимательства", — подчеркнули журналисты и добавили, что эксперты сейчас устанавливают все обстоятельства пожара, в котором погиб Дмитрий Павочка.

[ + – ] Экс-топ-менеджер российских компаний Дмитрий Павочка погиб при пожаре [ + – ] Экс-топ-менеджер российских компаний Дмитрий Павочка погиб при пожаре

Издание Shot, в свою очередь, уточняет, что в результате пожара в ЖК на Ленинском проспекте, кроме Дмитрия Павочки, никто не пострадал.

[ + – ] Экс-топ-менеджер российских компаний Дмитрий Павочка погиб при пожаре [ + – ] Экс-топ-менеджер российских компаний Дмитрий Павочка погиб при пожаре

Отметим, что после Нового года в России умер разработчик крылатых ракет "Калибр" Павел Камнев. Руководителю российского военного концерна "Алмаз-Антей", который участвовал в создании многих ракетных комплексов ВС РФ, было 85 лет.

Также сообщалось, что в конце декабря умер генеральный конструктор новых ракет-носителей "Ангара" Владимир Нестеров. При жизни топ-инженер курировал проект новой российской ракеты-носителя "Ангара", которая впервые была запущена в 2014 году.