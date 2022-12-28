В России умер генеральный конструктор новых ракет-носителей "Ангара" Владимир Нестеров

Разработка и создание космического ракетного комплекса "Ангара" была для РФ задачей особой государственной важности. С помощью ракеты-носителя Россия может выводить со своей территории на космическую орбиту аппараты всех типов.

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В России в возрасте 73 лет скончался Бывший гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева полковник Владимир Нестеров. При жизни Нестеров с 1992 года курировал проектом создания новой российской ракеты-носителя "Ангара", которая впервые была запущена в 2014 году. Об этом 28 декабря сообщило агентство ТАСС.

О причинах смерти чиновника пока не сообщается. Известно, что Нестеров долгое время занимался разработками ракет и связанных с космосом систем, среди них многоразовая космическая система "Энергия-Буран", ракеты — "Зенит", "Буран", "Союз-2", "Протон-М" и другие.

Генеральным директором центра Хруничева он стал в 2005 году. Однако в 2012 году после провального запуска ракеты-носителя "Протон-М", во время которого ракета потерпела катастрофу прямо на старте, взорвавшись в воздухе в километре от земли, Нестеров ушел в отставку и сосредоточился на курировании проекта производства ракеты-носителя "Ангара".

Чиновник также был фигурантом скандала 2014 года вокруг перепродажи в офшор акций российско-американских компаний. В декабре 2014 года Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК России, обвинив чиновника в присвоении и растрате средств в особо крупных размерах. Позже следственные органы предъявили ему обвинение в нанесении ущерба бюджету на 5,3 млрд рублей. Сообщалось, что Нестеров дал согласие американской компании на продажу акций, а в дальнейшем организовал покупку центром Хруничева этих же акций у компании Space Transport по завышенной стоимости. Однако повторное разбирательство этого дела в суде еще не начиналось, сообщает агентство.

Что известно о проекте "Ангара"

Семейство ракет-носителей "Ангара" — это новое поколение ракет-носителей модульного типа, разрабатываемых на основе двух универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями: УРМ-1 и УРМ-2.

Создание такого космического ракетного комплекса (КРК) для России является задачей особой государственной важности, поскольку позволит ей запускать со своей территории космические аппараты всех типов и обеспечить себе независимый гарантированный доступ в космос. Главным заказчиком является Министерство обороны РФ.

[ + – ] Характеристики ракет семейства "Ангара"

Последний запуск ракеты-носителя "Ангара" произошел 15 октября 2022 года. Российская ракета с космодрома Плесецк в Архангельской области вывела на орбиту военный спутник.

Ранее сообщалось, российский военный спутник "Космос-2560" сгорел в атмосфере спустя два месяца после запуска. Ученый Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже Джонатан Макдауэлл 12 декабря сообщил, что предыдущий российский спутник этой серии не смог подняться на орбиту.